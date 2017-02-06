أجرى الفنان عبدالله السدحان مؤخراً عملية جراحية تكللت بالنجاح، وعبر عن شكره وتقديره لكل من اتصل به للاطمئنان على صحته.

وقال السدحان في تغريدة على حسابه الشخصي في "تويتر": "الحمد لله والشكر.. تم إجراء الجراحة، والشكر لله ثم للدكتور البكري وطاقمه، ومن اتصل وتطمن يكفيني الدعاء منكم، والزيارة في هذه الزحمات متعبة لكم".

وعاتب الفنان السدحان بعض زملائه ومعارفه داخل المملكة وخارجها لعدم اتصالهم به للاطمئنان على صحته، وقال مخاطباً إياهم: "تجمعُنا الصداقه داخل الوطن وخارجه، بذلت ما قدرني الله عليه لمساعدتهم فنياً واجتماعياً، سافرنا سوياً ضحكنا سوياً، فجأه لا حس ولا خبر حتى في المرض".