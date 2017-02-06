بعد أن قام المشترك الفلسطيني في برنامج «أراب آيدول» أمير دندن في حلقة الجمعة الماضية بغناء رائعة كارم محمود «أمانة عليك يا ليل طول» بأسلوب لاقى استحسان وقبول لجنة التحكيم والجمهور الحاضر في مسرح «أراب آيدول» في وصلة اتسمت بالشجن وقوة الصوت وقيام أحلام بالصعود الى المسرح واحتضانه، جاءت حلقة السبت مليئة بالمفاجآت حيث خرج المشترك همام إبراهيم من المنافسة، بعدما نال أقل نسبة تصويت بين زملائه.



وكان موضوع الحلقة هو «الليل»، حيث افتتحت بأغنية «ألف ليلة وليلة قصة كل ليلة»، التي قدمها المشتركون السبعة.

وقد حل الفنان التونسي صابر الرباعي ضيفا على البرنامج، حيث اشعل ليل بيروت وقدم 3 أغان خلال البث المباشر، وهي «يا عسل» و«أنا بحن» وأغنية «أجمل نساء الدنيا»، التي قدمها مع ميشال فاضل على البيانو على المسرح، وبارك الرباعي مجددا لأحلام وقوفها على مسرح دار الأوبرا في دبي، وبدورها شكرته على تغريدته، واعتبرت أنه صوت عظيم.

ولإبعاد أجواء التوتر عن المشتركين، قدموا على المسرح أغنيتين ضمن أجواء موضوع الحلقة: «ليلة لو باقي ليلة» للفنان عبدالرب إدريس قدمها يعقوب وهمام وعمار، وأغنية «ألف ليلة وليلة» لأم كلثوم، غناها مهند ومحمد بن صالح وأمير، ليتم اعلان النتيجة ويغادر همام المنافسات.

تجدر الإشارة الى أن الفنانة السورية أصالة ستكون ضيفة السبت المقبل من البرنامج، بمناسبة «عيد الحب».