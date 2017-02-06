المرأة تكمل نجاح الرجل في الفن ولكن لا أقبل لبناتي العمل بهذا المجال.. وينقصنا النصوص الجيدة وابتعاد المنتجين عن الأنانية





خلود أبوالمجد

رغم صعوبة الطريق، فإن الفنان السعودي جميل القحطاني أصر على إكماله والاستمرار في الفن، فشارك في عدد من الأعمال مثل «طاش ما طاش» ومهرجان الجنادرية وغيرهما.



القحطاني يزور الكويت هذه الفترة لتصوير أحدث أعماله والذي يحمل اسم «كامل فاصل»، وزار «الأنباء»، حيث خصنا بلقاء تحدث فيه عن مشواره وجديده الفترة المقبلة ونظرته لدخول أولاده الى العمل الفني، فإلى التفاصيل:



ما سبب زيارتك للكويت؟



٭ زيارتي تأتي لتصوير فيلم من فكرتي وتأليفي وإخراج حسين طباجه، وهو يندرج تحت نوعية الأفلام القصيرة ويحمل الطابع الكوميدي، وبخلاف هذا الكويت عاصمة الفن الخليجي، والفنان الذي يحاول أن يطور نفسه ويبحث عن الجديد لاكتساب الخبرات من عمالقة الفن لابد له من أن يأتي إلى الكويت، وكانت تأتيني العديد من العروض منذ كنت طالبا في الثانوية ومن بعدها الجامعة لكن ظروف الدراسة كانت دائما ما تمنعني من التواجد وقبول هذه العروض، وشاركت خلال هذه الفترة في العديد من الأعمال الدرامية والمسرحية داخل المملكة، برفقة نجوم كبار وقفوا إلى جانبي وساندوني مثل ناصر القصبي وعبدالله السدحان فكانت الانطلاقة من «طاش ما طاش»، وأيضا الكاتب الراحل سعود القطان والمنتج حسن عسيري والمخرج سعد خضر، وغيرهم الكثير الذين دعموا موهبتي وشجعوني على الاستمرار.



«طاش ما طاش» كان سببا في تعرف الجمهور على الفن السعودي، فكيف ترى حاله في الوقت الراهن؟



٭ لدينا شباب لديهم طاقات فنية كبيرة جدا في المملكة ويعتمدون على موهبتهم فقط، وأكبر دليل على ذلك الأعمال التي نشاهدها على «اليوتيوب» وتحقق انتشارا كبيرا وشهرة واسعة بين جيل الشباب، لكن مع الأسف بعضهم ليس لديه الصبر على المثابرة في طريق الفن، فمنهم من يسعى الى الشهرة السريعة بحثا عن الأجر المادي، نظرا لظروفه الاجتماعية فكثير منهم متزوج ولديه مسؤوليات، ودائما ما تواجههم مشكلة «أنا المنتج أنا البطل» وكثير من المنتجين حينما يقدمون أعمالا يقومون هم بدور البطولة ويبحثون عن أصدقائهم، فـ «الشللية» هي التي تجعل الكثير من هذه المواهب يبتعد عن الفن ويبحث عن أعمال إدارية بدخل ثابت ليتمكن من إعالة أسرته، ولمست ذلك من خلال احتكاكي ببعضهم من خلال مجموعة «فرسان المدينة» التي امتلكها وعملوا معي في «الجنادرية» فعلى الرغم من أنهم أذهلوا الجمهور بأدائهم فإنهم ابتعدوا عن الفن في النهاية لمجرد أنهم تعرضوا للنقد الفني بالإضافة لقلة الدعم المادي الذي حصلوا عليه.



ما رأيك في اقتحام المرأة السعودية لعالم الفن؟



٭ المرأة والرجل في أي مجال مكملان لبعضهما، والنجاحات التي حققتها المرأة السعودية في عالم الفن مؤخرا تدل على أنها تمتلك نظرة ورؤية عميقة لما يدور حولها من قضايا، وإلا ما كانت تمكنت من إثبات مكانها عالميا، لكن القيود المفروضة عليها في المملكة هي السبب في الحد من انطلاقها.



دراما الأعمال الكوميدية المسلسلة هي الأنجح والأكثر شهرة في المملكة أكثر من الدراما الاجتماعية، فهل سيستمر هذا النهج؟ ولماذا الدراما الاجتماعية لم تحقق نفس النجاح؟



٭ «طاش ما طاش» كان البداية التي تعلق بها الجمهور وأحبها وعرفت الجميع في أنحاء الوطن العربي على الدراما السعودية، لكن من قبل كان هناك عدد من الأعمال التي قدمها المنتج محمد حمزة التي كانت تجمع نجوم القاهرة والخليج، لكن هذه الأعمال لم تلق الانتشار لأنها انتجت في زمن التلفزيونات المحلية فقط، فكان الاعتماد الأساسي على تلفزيون الدولة فقط، ولم يكن هناك ذاك الانتشار الحالي للقنوات الفضائية التي ساهمت بشكل كبير في تعريف العالم العربي على الفن السعودي، لهذا السبب كانت بداية تعرف الجمهور على الفن السعودي من خلال الأعمال الكوميدية، لكن هناك اتجاها الآن من قبل المنتج والفنان السعودي حسن عسيري نحو الدراما الاجتماعية، وبدأت بالفعل في تحقيق نجاح، لكن السبب أيضا في انتشار الكوميديا أكثر هو الظروف والأوضاع التي يمر بها العالم العربي من كل اتجاه، فأضحت الابتسامة هي الهدف المنشود للجمهور، الذي لم يعد لديه الوقت أيضا لمتابعة أعمال تمتد لساعة على مدار 30 حلقة، فهو يبحث عن الأعمال التي لا تتعدى مدتها 5 دقائق عبر مواقع الانترنت المختلفة، وهذا ما فطن له شباب الممثلين في الوقت الراهن فاتجهوا نحو تقديم أعمال لا تتعدى تلك المدة على قنوات «اليوتيوب».



ما الذي ينقص الفن السعودي من وجهة نظرك؟



٭ ينقصنا النص الجيد والابتعاد عن الأنانية في العمل، فلا يمكن أن أكون الكاتب والمنتج والمخرج في نفس العمل، فالاختصاص ضروري حتى نقدم أعمالا ناجحة يمكنها المنافسة أمام الدراما الخليجية المختلفة، وذلك يكون من خلال ورش للكتابة والإعداد والحرص أثناء اختيار الممثلين على وضع الشخص المناسب للدور وليس بناء على «الشللية» والمجاملات.



ما الذي يضيفه مهرجان الجنادرية والجوائز للفنان؟



٭ المشاركة في هذا المهرجان تعطي الفرصة للجميع في أنحاء المملكة لمشاهدة العروض الفنية التي تقدم طوال العام في كل المحافظات، وتعرف الفنانين بعضهم على بعض فتعد انطلاقة لكل شاب وفنان ليتعرف عليه المنتجون والجمهور، أما الجوائز فهي الدافع لأي فنان، خاصة إن كان حديث عهد بمجال الفن لمزيد من الإبداع والعمل والاستمرار، لكن عن تجربة وعن خبرة أرى أن الجمهور هو الجائزة الأولى والمهمة لأي فنان، فالشخص الذي يأتي من منطقة بعيدة خصوصا لعرض محدد أو فنان معين فهذا يدل على نجاحه وحب الجمهور له، لأنه في بعض الأحيان جوائز المهرجانات يكون بها ظلم، ولا يمكن للجنة التحكيم أن ترضي الجميع.



هل ارتفاع أجور الفنانين الكبار هو سبب الاستغناء عنهم في الدراما؟



٭ المشكلة تأتي من كتاب النصوص فهم من يكتبون أعمالا في الفترة الحالية تصلح فقط للشباب، ويزيدها سوءا ان يكون هناك دور يصلح لرجل كبير ويقوم المنتج بإسناده لأحد الشباب معتمدا على المكياج، وتكون دائما الحجة بأن أجور الفنانين الكبار مرتفعة، وهو في الأساس لم يطرق الباب ليتأكد من هذا، فكثير من الفنانين الكبار إن أعجبهم الدور المقدم لهم واستشعروا أهميته وأنه سيضيف لمشوارهم الفني يقبلون على تقديمه حتى دون أجر، ولكن مع الأسف الاستسهال من قبل البعض يؤذي العمل الفني المقدم وأيضا الفنانين الكبار.



وكأب هل تقبل بدخول أولادك العمل الفني؟



٭ لم يرزقني رب العالمين بالأولاد حتى الآن ولكن هذا يتوقف على الموهبة فقط، فإن امتلك أحدهم الموهبة فلا مانع ولكن سأقوم بتوجيهه.



هل هذا ينطبق على الجنسين؟



٭ كسعودي ولي عاداتي وتقاليدي فالبنات من الصعب جدا أن أقبل أن يتجهن لعالم الفن، إن كان لديها ميول للإعلام فهذا يحتمل ولكن الفن والتمثيل وتقديم البرامج لا.



ما الجديد في الفترة المقبلة؟



٭ حاليا مهتم بمسلسل «كامل فاصل» وهو مجموعة من الحلقات الكوميدية المصورة في عدد من الدول وليس في المملكة فقط، ولا تزيد مدتها عن خمس دقائق، وتدور أحداثها حول رجل وصل لسن المعاش وبدأ يبحث عما يشغله في يومه، فلم يجد أمامه سوى مجموعة من شباب الحي الذي يسكن فيه لينتقد تصرفاتهم، وهي حلقات متصلة منفصلة تقدم الكوميديا بشكل خفيف للمشاهدين، ولم يتحدد بعد إن كنا سنعرضها في شهر رمضان المقبل أو لا.

السالم وعبدالحافظ: «كامل فاصل» كوميديا جميلة

كان برفقة الفنان جميل القحطاني عند زيارته لـ«الأنباء» زميلاه في عمل «كامل فاصل» أحمد السالم، ومحمد عبدالحافظ اللذان عبرا عن سعادتهما بالمشاركة في مسلسل «كامل فاصل»، مؤكدين أن العمل يحمل كما من الكوميديا الجميلة التي سيستمتع المشاهد بها.