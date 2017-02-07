الهاجري: رغم الصعوبات صارعنا أنفسنا من أجل استمرارية المهرجان

المطيري: سنقدم المونودراما والعرائس للمرة الأولى.. وأنور عبدالله أقدم أساتذة المعهد

عبدالحميد الخطيب

انطلقت مساء امس الأول أول أنشطة الدورة السابعة لمهرجان الكويت الدولي للمسرح الأكاديمي الذي ينظمه المعهد العالي للفنون المسرحية في الفترة من 8 إلى 15 الجاري، وذلك من خلال مؤتمر صحافي تحدث فيه كل من رئيس المهرجان عميد المعهد العالي للفنون المسرحية د.فهد الهاجري، مدير المهرجان العميد المساعد للشؤون الطلابية د.راجح المطيري وإدارة رئيس المركز الإعلامي الزميل مفرح الشمري، الذي وصف المهرجان بأنه واحد من أهم المهرجانات المسرحية في الخليج والوطن العربي، والذي بات يتبوأ مكانة مسرحية بارزة وثرية بأنشطته المتنوعة، والتي تستعرض تجارب مسرحية أكاديمية عريقة عربيا ودوليا.

من جانبه، قال رئيس المهرجان عميد المعهد العالي للفنون المسرحية د.فهد الهاجري: «أثمن دور اللجنة العليا للمهرجان ودعم واهتمام وزير التربية والتعليم العالي د.محمد الفارس، إلى جانب جهود الزملاء في مجلس إدارة المعهد العالي للفنون المسرحية وأعضاء هيئة التدريس وطلبة المعهد، واستذكر هنا أولى بوادر تحقيق هذا الحلم المسرحي الذي كان يراود الجميع من خلال انطلاق الدورة الأولى في عام 2010 بجهود ودعم من العميد السابق د.فهد السليم».

وفي رده على سؤال «الأنباء» عن سياسة «التقشف» التي أثرت على مهرجانات اخرى في الكويت، أجاب الهاجري: رغم الصعوبات إلا اننا صارعنا أنفسنا من أجل استمرارية المهرجان، وكان تحديا كبيرا ان نواصل في ظل وجود بعض العراقيل، مستدركا: المهرجان أثبت جدارته وحضوره عربيا وعالميا، وأصبح تظاهرة مسرحية أكاديمية تصقل وتعرف أبنائنا الطلبة على الكثير من الثقافات والتجارب المسرحية المتعددة، وسيستمر بعون الله رغم العوائق.

ومن ثم كشف د.فهد الهاجري عن شخصية المهرجان هذا العام وهو الكاتب والمخرج القدير عبدالعزيز السريع، وقال: إن اختيار تلك الشخصية الفنية الرفيعة والقامة الكبيرة المسرحية والدرامية تكريما لعطاءاتها وإسهاماتها التي أثرت الساحة الفنية ولا تزال، حيث قدم السريع العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية الخالدة، وهو شخصية تستحق هذا التكريم، مشيرا إلى أن لجنة المشاهدة تتابع عروض المهرجان وفق ما تراه من معايير.

وأضاف: إن إقامة المهرجان هو من أجل الطلبة ونتاج مثمر لتجاربهم خلال مشاركة كل الأقسام الموجودة في المعهد العالي للفنون المسرحية، إلى جانب تنمية قدرات ابنائنا من خلال إقامة عدة ورش فنية في تخصصات المسرح، مثمنا دور وزارة الداخلية المتمثل في اللواء عبدالله الهاجري مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة بدعمه من خلال سرعة إنجاز «الفيز» الخاصة بضيوف المهرجان، إضافة إلى دور العميد إياد الحداد مدير عام أمن المنافذ في المطار الدولي.

من جانبه، تحدث مدير المهرجان العميد المساعد للشؤون الطلابية د.راجح المطيري، وقال: إن هذه الدورة للمهرجان انتهجت نوعين مسرحيين للمرة الأولى والمتمثلين في مسرح المونودراما ومسرح العرائس ليتعرف عليهما الطلبة، وفي حفل الافتتاح سيتم تقديم عرض مسرحي بعنوان «ممثل الشارع» على خشبة مسرح حمد الرجيب في المعهد العالي للفنون المسرحية، وسيتصدى لإخراجه الفنان مشاري المجيبل.

وأشار المطيري إلى العروض الستة المشاركة في منافسات المهرجان، من الكويت عرضان مسرحيان هما «الرجل الذي صار» و«في انتظار» لفرقة المعهد العالي للفنون المسرحية، «توبا والملائكة» لأكاديمية المسرح بوارسو في پولندا، «طقوس الإشارات والتحولات» لفرقة المعهد العالي للفنون المسرحية في جمهورية مصر العربية، «حنين» لجامعة الحسن الثاني في المغرب، «لا أهتم» لجامعة بكولا في إيطاليا، مبينا حرص إدارة المهرجان على إشراك قسم الديكور في المعهد بالعرضين الإيطالي والبولندي، مستطردا: العروض المشاركة في المهرجان جميعها فازت بجائزة «أفضل عروض متكاملة»، وبالتالي مشاركتها في المهرجان سيكون مثمرا وجديرا بالاهتمام والمشاهدة من قبل الطلبة والجمهور المسرحي، مبينا أن اختيار شخصية الملحن أنور عبدالله للتكريم في المهرجان لكونه عضوا في هيئة التدريس في مادة التذوق الموسيقي، ويعتبر أقدم الأساتذة في المعهد العالي للفنون المسرحية، حيث إنه يعمل منذ عام 1985.

وأضاف: ستقام في المهرجان عدة ورش نقاشية بينها الكتابة المسرحية، الارتجال وسيتحدث خلالهما أبوالحسن سلام ود.عمر نقرش، إلى جانب الندوات التطبيقية التي تعقب كل عرض مسرحي، وإقامة لقاء مفتوح مع ضيوف المهرجان حول خصوصية المسرح الأكاديمي، إضافة إلى لقاء مع شخصية المهرجان الفنان القدير عبدالعزيز السريع الذي سيتطرق إلى مراحل مهمة من حياته كفنان مسرحي من الطراز الأول، وتجاربه في الدراما التلفزيونية وجوانب أخرى من هذه الشخصية المسرحية الكويتية العريقة.

تطرق المطيري إلى تكريم أربع شخصيات في حفل افتتاح المهرجان ممن خدموا المعهد العالي للفنون المسرحية وهم الملحن أنور عبدالله، د.مبارك المزعل، د.منى العميري، الفنان جمال الردهان، كما سيتم في حفل الختام تكريم د.موسى آرتي، لافتا إلى أن اللجنة العليا في المهرجان عملت واجتهدت ليكون المهرجان المسرحي الأكاديمي هذا العام بحلة متجددة، مثمنا دور اللجنة المكون من د.فيصل القحطاني، د.عبدالله العابر، د.علي حيدر، د.أيمن خشاب، مثمنا بالوقت نفسه دور وجهود لجنة المشاهدة د.عبدالله العابر، المخرج أحمد الخلف، د.شايع الشايع، مؤكدا أنه ليست هناك أي ملاحظات على العروض التي جرى اختيارها من خلال 55 عرضا متنوعا، لافتا إلى أن اختيار لجنة التحكيم المكونة من خمسة أساتذة سيتم كشفها في حفل الافتتاح.