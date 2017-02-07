عملية اختيار الفنانين لأي عمل لا تتم عن طريق المحسوبيات

أحمد الفضلي

يواصل فنانو المسلسل الدرامي الاجتماعي الجديد «دموع الأفاعي» تصوير أدوارهم في عدد من مناطق الكويت تمهيدا لعرضه في رمضان المقبل، والعمل من إنتاج المحامي عادل اليحيى، وتأليف الكاتب خليفة الفيلكاوي، وإخراج نهلة الفهد، ويشارك ببطولته كل من حسين المنصور وزهرة عرفات، خالد البريكي، محمد العلوي، صابرين بورشيد، عبدالمحسن القفاص وأحمد الهزيم.

وأكد منتج العمل المحامي عادل اليحيى أن طاقم المسلسل يعمل بشكل مستمر لتنفيذ كل المشاهد، حيث يحمل العمل الطابع الدرامي من خلال نص يتمحور حول أسرة يتصارع أحد أفرادها مع البقية للظفر بالميراث إلا انه يفشل في ذلك بعد انتصار كلمة الحق وتعود الأمور إلى نصابها.

وقال اليحيى خلال حديثه لـ «الأنباء»: العمل يشكل عودتي إلى المجال الفني بعد فترة توقف استمرت لأكثر من 12 عاما قبل أن أعود كمنتج لهذا المسلسل، الذي أتوقع له نجاحا كبيرا لما يحتويه النص من أحداث درامية قادرة على جذب المشاهد ومنافسة الأعمال الدرامية التي تعرض بشكل مستمر على امتداد العام وكذلك في شهر رمضان.

وعن أسباب اختياره هذا التوقيت للعودة إلى العمل في المجال الفني، أشار إلى أن من أبرز الأمور التي دفعته للعودة نص المسلسل وكذلك اشتياقه للعودة، وأردف: «دموع الأفاعي» سيكون بمنزلة تجربة جديدة أو تحد فني يأتي بعد فترة انقطاع، وهذا الأمر يضعني وفريق العمل أمام مسؤولية أكبر لتقديم عمل ذي قيمة ومحتوى جيد.

وفيما يتعلق بإمكانية العودة كممثل، قال: هذا الأمر صعب جدا لكوني أعمل بمهنة المحاماة التي أزاولها منذ عدة سنوات ويصعب علي العودة كممثل رغم اشتياقي بين الحين والآخر للعودة إلى التمثيل.

وحول اختلاف الوسط الفني في السابق عنه في الحالي، ورد: هناك اختلاف بعملية التعامل مع الفنانين أبناء هذا الجيل، مبديا استغرابه لدى تعامله معهم من طريقة اختيارهم للأدوار، حيث تبين افتقارهم إلى الخبرة بعكس بقية الزملاء القدامى، فلم يترددوا في عملية اختيار أدوارهم بالنص وهذا يؤكد قيمتهم الفنية.

أما عن إمكانية تكرار التعاون مع الأسماء المشاركة في هذا العمل من خلال المسلسلات المقبل، فقال اليحيى: عملية اختيار الفنانين لأي عمل لا تتم عن طريق المحسوبيات أو الصداقات بل وفقا لما يتطلبه العمل، وهذا المبدأ سأعمل به في حال استمراري بعملية إنتاج المسلسلات الدرامية بعد نجاح «دموع الأفاعي».