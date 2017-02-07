أحمد الفضلي

يواصل المسؤولون عن شركة «المجموعة الفنية للإنتاج» والمملوكة للفنان والمنتج باسم عبدالامير استعدادهم لتنفيذ المسلسل الكوميدي الاجتماعي «رومانة» الذي من المقرر ان يسجل عودة سيدة الشاشة الخليجية الفنانة القديرة حياة الفهد للعمل مع الشركة بعد فترة انقطاع، حيث وقع باسم عبدالامير مع النجمتين هيا الشعيبي وهنادي الكندري للمشاركة في العمل.

ومن المقرر ان تدخل النجمتــان اللوكيشــن الرئيسي لتصوير العمل منذ اليوم الأول للتصوير منتصف الشهر الجاري على ان يدخل المسلسل بعد ذلك مرحلة المونتاج ليكون جاهزا للعرض في السباق الرمضاني المقبل ضمن قائمة أعمال الشركة.

ومن المنتظر أن تلعب النجمتان دور البطولة في المسلسل الذي تدور احداثه حول سيدة تدعى «رمانة»، تتعرض حياتها لتقلبات مستمرة، لتجد نفسها بعد فترة من الأثرياء، فتعيش حياة باذخة تدفعها إلى شراء عقارات في أوروبا، وهو ما يثير تساؤلات الجميع.

والعمل من تأليف حياة الفهد وإخراج الأردني حسام حجاوي وسيصــور بطاقم مكون من حياة الفهد والفنان السعودي يوسف الجراح، وأحمد الجسمي، وهدى حمدان ومعهم هيا الشعيبــي وهنادي الكندري.

جدير بالذكر ان هيا وهنادي سبق وان جسدا ادوار البطولة في اعمال سابقة مع حياة الفهد، حيث شاركت هيا في «الأخ صالحة» في حين سجلت هنادي مشاركتها في العام قبل الماضي من خلال مسلسل «حال مناير».