المسلسلات تنتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الشعبية التي لا تخلو من الرومانسية والتشويق

لايزال عدد كبير من صناع الدراما يحرصون على أعمال الحارة الشعبية في مصر. والبداية من مي عز الدين التي تخوض رمضان المقبل بمسلسل «رسايل»، حيث تظهر بدور بنت فقيرة تعمل موظفة وتعاني من ظروف الحياة القاسية.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حيث يناقش أمور الحياة العامة ومشاكل الطبقة المتوسطة والأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر بالحارة الشعبية.

وتجسد مي شخصية المرأة المتزوجة العاملة من طبقة متوسطة.

والمسلسل فيه الكثير من الغموض والإثارة خلال الأحداث، ومن المقرر أن تبدأ مي خلال أيام تصوير المسلسل، وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج إبراهيم فخر.

كما ستظهر سمية الخشاب أيضا في الحارة الشعبية بمسلسل «الحلال»، والتي بدأت تصوير أحداث دورها السبت الماضي وتجسد شخصية فتاة تنتمي إلى الطبقة الشعبية، وتكافح من أجل أن تعيش حياة كريمة، وتواجه صعوبات بسبب الجهل وتفشي الجشع والطمع.

وتدور أحداث المسلسل المقرر عرضه في رمضان المقبل في إطار اجتماعي حول صراع الطبقات في المجتمع.

ويشارك في مسلسل «الحلال» مها أحمد، ويسرا اللوزي، وبيومي فؤاد، ودينا فؤاد، وتأليف سماح الحريري، وإخراج أحمد شفيق.

وفي مسلسل «طاقة القدر» تكون الحارة الشعبية محور الأحداث من خلال قصة صعود بطل المسلسل حمادة هلال وزوجته سهر الصايغ من حارة شعبية، دون التجارة في المخدرات أو الخروج على القانون.

وبدأت الصايغ الفترة القليلة الماضية التصوير في إحدى الشقق بمنطقة مصر الجديدة، حيث تقدم شخصية زوجة حمادة هلال ضمن الأحداث.

وينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الشعبية التي لا تخلو من الرومانسية والتشويق في الوقت نفسه، ويتناول قصة صعود البطل من حارة شعبية دون التجارة في المخدرات أو الخروج عن القانون.

ويشارك في بطولة «طاقة القدر» يسرا اللوزي وسهر الصايغ ومي القاضي، وإدوارد وإيهاب فهمي ونرمين زعزع، وحجاج عبدالعظيم، حنان سليمان، حنان يوسف، إلهام عبدالبديع، ناصر سيف، وجميل برسوم، وحمادة بركات من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد مصطفى.

وفي مسلسل «خلصانة بشياكة»، بطولة أحمد مكي، يشاهد الجمهور في رمضان المقبل الحارة الشعبية ولكن بشكل مختلف من خلال ثلاث شخصيات «كونو وحورس وبكتيريا» والذين يقيمون في حارة شعبية، ويحاولون التخلص من المشكلات اليومية التي تقابلهم، إلا أنهم يقعون في مشكلات ومواقف كوميدية عديدة.

ويتواصل في منطقة الاهرامات تصوير المسلسل الذي تناقش أحداثه الصراع بين الرجال والنساء في قالب كوميدي ساخر على مدار حلقات متصلة منفصلة.

ويشارك في بطولته هشام ماجد وشيكو ودينا الشربيني، وبيومي فؤاد، ومحمد سلام، ونجمي «مسرح مصر» ويزو وأوس أوس، وجميلة عوض، وأنعام سالوسة، وإخراج هشام فتحي.