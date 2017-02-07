في مفاجأة لم يتوقعها أحد، تصدر فيلم «القرد بيتكلم»، بطولة عمرو واكد وأحمد الفيشاوي، قائمة أكثر أفلام موسم «إجازة نصف العام الدراسي» في مصر تحقيقا للإيرادات، حاصدا نحو مليوني جنيه، بينما احتفظ فيلم «آخر ديك في مصر» لمحمد رمضان بالمركز الثاني، محققا إيرادات بلغت مليون جنيه فقط، رغم وجود نجمات الفيلم في أكثر من دار عرض للترويج له، لكن يبدو أن الطابع الكوميدي أثر على إقبال جمهور رمضان الباحث دوما عن أفلام الحركة والعنف.

وذكرت تقارير صحافية ان المفاجآت لم تنته بعد، فقد حافظ الفنان عمرو سعد على المركز الثالث بفيلمه «مولانا» من بطولة الفنانة درة، محققا إيرادات 800 ألف جنيه، وحل رابعا فيلم «ياباني أصلي» للكوميديان أحمد عيد بـ 750 ألف جنيه، يليه بفارق ضئيل فيلم أحمد آدم «القرموطي في أرض النار»، وتذيل القائمة فيلم «فين قلبي» لمصطفى قمر ويسرا اللوزي وشيري عادل بإيرادات بلغت 200 ألف جنيه.

يذكر أن محمد رمضان اعتاد تحطيم الأرقام القياسية للإيرادات منذ الليلة الأولى لعرض أفلامه، لكن غيابه عن دور العرض وإلغاء الحفل الخاص لإطلاق الفيلم بسبب وجوده في مركز تدريب قوات الصاعقة بالجيش المصري أديا الى انخفاض الإيرادات، وهو ما دفع رمضان الى كتابة رسالة عبر حسابه الخاص بموقع «الفيسبوك» لحشد جمهوره لمشاهدة الفيلم.