يبدو أن الفترة الحالية ستشهد أكبر قدر من الأخبار حول الفنان أحمد عز، ولاسيما بعد براءته من قضية «سب وقذف» بحق الفنانة زينة. وكانت آخر الأقاويل تتعلق بقرار المخرج مازن السعيد باستبداله بأحمد فلوكس في فيلم «53 دقيقة» الذي يعرض معركة المنصورة الجوية ويرصد أبطال القوات الجوية الذين قاموا ببطولاتها.

وفي هذا الصدد، قال عز إنه هو من اعتذر عن بطولة الفيلم منذ أشهر عديدة، وليس صحيحا أن المخرج قام باستبعاده، وأوضح أنه قرر الاعتذار حتى لا يكرر نفسه، علما بأن العملين متشابهان من حيث المضمون، كما أنه انشغل بتصوير فيلم «الخلية»، وتابع: «أنا مش نحات لكي أقوم بتقديم أكثر من عمل في نفس الوقت حتى لو لم يكن هناك تشابه في القصة». أما حول ترشيح الفنان أحمد فلوكس بدلا منه، فقال إن هذا الأمر لا يزعجه ولا يضايقه لأنه هو من قرر الانسحاب فلماذا ينزعج؟ وتمنى له التوفيق.

وعن انتشار الشائعات حوله والحروب التي تشن عليه، قال إنه أصبح لا يهتم سوى بعمله فقط وأوشك حاليا على الانتهاء من تصوير فيلم «الخلية» الذي دخل بسببه الى معسكر، حيث كان يواصل التصوير من السابعة صباحا حتى الساعات الأولى من الفجر، وهو سبب كاف للاعتذار عن تصوير عمل آخر، كاشفا، بحسب موقع «نواعم»، أن العمل بالفعل كان من أصعب الأعمال التي شارك بها خلال مسيرته، بسبب التصوير الخارجي لساعات طويلة، وهو ما أرهقه، لذلك فهو يتمنى أن ينال العمل إعجاب جمهوره.

وحول حقيقة تعاقده مع «العدل جروب» أو المنتج تامر مرسي على تقديم عمل درامي في 2017، قال إن هذا الكلام غير صحيح، فلم تعرض عليه أي أعمال من الشركتين، والأعمال التي عرضت عليه كانت دون المستوى وهو ما جعله يفضل التركيز على السينما، خاصة أنه يعتبر نفسه ضيفا على الدراما.