في حفل ضخم مرتقب يوم 24 الجاري في فندق رويال كمبنسكي بمنطقة التجمع الخامس في مصر، يعود «سلطان الطرب» جورج وسوف إلى القاهرة بعد غياب دام 15 عاما عن الجمهور المصري، حيث ستشاركه الفنانة اللبنانية نيكول سابا التي ستفتتح الحفل وتحيي أولى فقراته.

وعلى الرغم من أن الأطباء حذروا الوسوف من الغناء على المسرح لفترة طويلة، إلا أن تقارير صحافية ذكرت أنه أصر على إحياء الحفل، معبرا عن اشتياقه للغناء في مصر وللجمهور المصري، وذكرت التقارير نقلا عن مصادر مقربة منه أن طبيبه الخاص اشترط عليه ألا تتعدى فترة غنائه الـ 45 دقيقة فقط من أجل سلامته، وبدوره طلب الوسوف من الشركة المنظمة للحفل عدم وجود وسائل إعلام، علما بأنه لن يقوم بإجراء أي لقاءات صحافية أو تصريحات تبعا لتعليمات الطبيب الخاص به.

وقد قامت شركة «United company» المنظمة للحفل باستخراج كل التصاريح الأمنية من أجل أن تكون الحراسة الأمنية مشددة تفاديا لحدوث أي مشكلات أو أزمات، خصوصا أن حالة «سلطان الطرب» الصحية غير مستقرة ومن الممكن أن يشكل الإجهاد خطرا عليه، كذلك لم تعلن الشركة المنظمة للحفل بدء بيع التذاكر للجمهور حتى الآن على الرغم من وضوح كل التفاصيل.