أكدت الفنانة السورية تولاي هارون أنها لا تعير أي اهتمام للشائعات وتتجاهلها كأنها لم تكن.

وجاء كلام تولاي ردا على الشائعة التي لاحقتها مؤخرا حول شتمها لأصدقائها في الوسط الفني على لسان إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تقول صاحبتها إنها صحافية دون أن تعرف عن هويتها الحقيقية والتي حاولت بث الفتنة بين مجموعة من الفنانين.

وعما إذا كان الفن له الأولوية على حياتها الاجتماعية، قالت تولاي، حسب موقع «سيدتي نت»: «أبنائي هم أهم شيء في حياتي على الإطلاق وهم بعد الله مباشرة في الحياة، ولا يمكن للفن أن يأخذني من حياتي الاجتماعية أو أن يكون على حساب أبنائي».

وعلى صعيد مشاركاتها الدرامية، أنهت تولاي تصوير دورها في مسلسل «قسمة ونصيب» وتجسد فيه دور زوجة لديها ابن مدلل يأكل كثيرا، وتقع في خلافات مع زوجها الذي يحاول خيانتها وتحدث المشاكل معه في هذا الإطار، كما تحضر للدخول في عمل فني عربي.