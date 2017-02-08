دشن المغردون عبر “تويتر” هاشتاغ بعنوان “حسين الجسمي بريء من حريق دار الاوبرا” بعد أن قام مغردون آخرون، بإعادة نشر تغريديتين له قال في الاولى “دار الاوبرا في الكويت رائعة أتمنى أن أغني فيها”، وفي الثانية ” جميلة دار الاوبرا الكويتية”.وكان قد إندلع حريق بمركز جابر الأحمد الثقافي "دار الاوبرا " في الكويت بسبب اعمال الصيانة والتركيبات الخارجية للمبنى ولم يسفر عن اي أضرار بشرية واقتصر فقط على اضرار مادية محدودة ، وتم إفتتاحه في 31 تشرين الاول 2016، لكن فريق الإطفاء تمكن من السيطرة عليه خلال 15 دقيقة.

يشار إلى أن حسين الجسمي تعرض لمجموعة كبيرة من المضايقات في الفترة الأخيرة وإعتبره البعض نذير شؤم، نتيجة وقوع أحداث دموية شهدها العالم كان الجسمي قد أشاد بها.



ردة فعل إليسا



وقعت اليسا في فخ لا يليق بفنانة في مكانتها بعد أن أعادت نشر تغريدة على تويتر جاء فيها “طبيعي لأنكم ما يبتوا إليسا تبارك لكم المكان. اليسا وجه الخير والنجاحات تطلع من وراها”، فردّت إليسا على هذه التغريدة “هاها ها شكراً”.

وأخطات إليسا بالتعامل مع الحريق لاسيما وانها ردّت بضحكة على التغريدة التي وصلتها، بدل أن يكون ردّها التأسف لوقوع الحريق.