عبدالحميد الخطيب

تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد عبداللطيف الفارس، يشهد مسرح حمد الرجيب بالمعهد العالي للفنون المسرحية مساء اليوم حفل افتتاح الدورة السابعة لمهرجان الكويت الدولي للمسرح الأكاديمي، بحضور رئيس المهرجان عميد المعهد العالي للفنون المسرحية د.فهد الهاجري ومدير المهرجان العميد المساعد للشؤون الطلابية د.راجح المطيري وحشد كبير من المسرحيين والطلاب ووسائل الاعلام.

ويشتمل حفل الافتتاح على عدد من الفقرات والكلمات، بالإضافة الى تقديم عرض مسرحي بعنوان «ممثل الشارع» من اخراج الفنان مشاري المجيبل، كما سيتم تكريم شخصية الدورة السابعة الكاتب والمخرج القدير عبدالعزيز السريع ويتبعه تكريم 4 شخصيات ممن خدموا المعهد العالي للفنون المسرحية وهم: الملحن أنور عبدالله، د.مبارك المزعل، د.منى العميري، الفنان جمال الردهان.

ويقام المهرجان هذا العام في الفترة من 8 الى 15 الجاري، ويشهد تنافس 6 عروض مسرحية، من الكويت عرضان مسرحيان هما «الرجل الذي صار» و«في انتظار» لفرقة المعهد العالي للفنون المسرحية، «توبا والملائكة» لأكاديمية المسرح بوارسو في پولندا، «طقوس الإشارات والتحولات» لفرقة المعهد العالي للفنون المسرحية في جمهورية مصر العربية، «حنين» لجامعة الحسن الثاني في المغرب، «لا أهتم» لجامعة بكولا في إيطاليا.

كما تشمل انشطة المهرجان عدة ورش نقاشية بينها الكتابة المسرحية والارتجال وسيتحدث خلالهما أبوالحسن سلام ود.عمر نقرش، إلى جانب الندوات التطبيقية التي تعقب كل عرض مسرحي، وإقامة لقاء مفتوح مع ضيوف المهرجان حول خصوصية المسرح الأكاديمي، إضافة إلى لقاء مع شخصية المهرجان الفنان القدير عبدالعزيز السريع الذي سيتطرق إلى مراحل مهمة من حياته كفنان مسرحي من الطراز الأول، وتجاربه في الدراما التلفزيونية وجوانب أخرى من هذه الشخصية المسرحية الكويتية العريقة.

جدير بالذكر أن مسرحية «حديقة دائرة الأحلام» - ايطاليا حصدت جائزة أفضل عرض مسرحي جماعي في دورة العام الماضي بعد منافسة شديدة من الكويت ومصر والجزائر.