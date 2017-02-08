تستعد الفنانة ماجدة الرومي في الوقت الحالي لإقامة حفل كبير في تونس وتحديدا في مدينة رادس، لتلتقي جمهورها التونسي المتشوق للسهر معها ولسماع مجموعة متنوعة من أغنياتها القديمة والحديثة.

وقالت مصادر مقربة من الرومي، حسب موقع «نواعم»، انه تم تحديد موعد الحفل ليكون يوم 18 مارس المقبل، حيث سيقام في القاعة المغطاة في مدينة رادس التونسية، وهو برعاية هيئة الإذاعة والتلفزيون التونسية التي ستنفرد أيضا بلقاء خاص وحصري مع النجمة الكبيرة، بالإضافة إلى تنظيم استقبال خاص لها في المطار منذ وصولها وحتى وصولها إلى الفندق.

وذكر ان ماجدة الرومي ستشدو أحدث أغنياتها «لا تسأل» التي ستقوم بغنائها للمرة الأولى في تونس، والتي سبقت أن غنتها مؤخرا في حفلها بالكويت، وقد تعاونت ماجدة في «لا تسأل» مع الشاعرة الشيخة سعاد الصباح وهي من ألحان الفنان اللبناني مروان خوري، ومن المتوقع أن يستمر الحفل الذي ستحييه ماجدة ثلاث ساعات يتخللها فاصل، وقد ترددت أنباء عن احتمالية حضورها أيضا احتفالية تونس في عيد الاستقلال الـ 61.