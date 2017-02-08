يبدو أن هناك أشخاصاً يصرون على إطلاق شائعات الوفاة بحق الفنان السوري أيمن زيدان، الذي لا يكاد ينفي شائعة حتى تلاحقه الثانية بعد فترة قصيرة، واللافت أن هذه الشائعات تنتشر بسرعة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

آخر الشائعات التي طالت أيمن زيدان كانت قبل يومين، إذ أعلنت وفاته إثر نوبة قلبية كما نشرت بعض الصفحات التي أرفقت صورته ممهورة بالشريط الأسود، حيث لم يتردد بإعلان تذمره من الشائعات التي تلاحقه، حيث علق عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «أقسم بالله لم أمت.. للمرة الألف أنا بخير»، كما أكد في تصريحات صحافية له، أنه بخير وبصحة جيدة وأنه يتابع نشاطه الفني، سواء بالتحضير لإخراج عمل مسرحي أو نشاطات درامية وسينمائية أخرى قيد التحضير، مستغربا هذه الشائعة بحقه وما الهدف منها إذ يبدو أنها أصبحت تصدر بفترات قصيرة ومتواترة منذ العام الماضي لتتابع في بداية العام الحالي.

واستنكر العديد من النجوم هذه الشائعات التي تطول أيمن زيدان، حيث توالت التعليقات من قبلهم وتمنوا له دوام الصحة والعافية والعطاء الدائم، فقالت ميسون أبو أسعد: «بعيد الشر عن قلبك أستاذ يطولنا بعمرك»، وأردف يزن السيد: «الله يطول بعمرك أنت كبيرنا وتاج راسنا».

من جهته، يبدو أن مشروع صناعة الدراما أو السينما من وراء الكاميرا يستهوي أيمن زيدان خلال الفترة الأخيرة، حيث قال في تصريحاته إنه يستعد لتجربة إخراجية جديدة ولكن هذه المرة في السينما وذلك عبر فيلم من إنتاج المؤسسة العامة للسينما.