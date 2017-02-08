أحمد الفضلي

دخلت الفنانة ملاك الكويتية اللوكيشن الرئيسي الخاص بالمسلسل الدرامي الاجتماعي «حب في اسطنبول» الذي يصور حاليا في الكويت ويشهد مشاركة العديد من نجوم الدراما الكويتية والخليجية تمهيدا لعرضه في الموسم الرمضاني المقبل عبر عدد من القنوات المحلية والخليجية.

ومن المنتظر أن تجسد ملاك في العمل شخصية فتاة بمتوسط العمر تجد نفسها مطلقة وهي لا تزال في بداية حياتها الزوجية الأمر الذي يدفعها الى البحث عن زوج آخر لمواصلة مشوار الحياة، خصوصا أنها تتعرض للكثير من المشاكل الأسرية على امتداد حلقات المسلسل الممتدة الى 30 حلقة.

ومن المقرر ان ترافق ملاك فريق عمل المسلسل الى مدينة اسطنبول التركية وذلك لتصوير عدد من المشاهد قبل العودة لإتمام البقية في الكويت، حيث تدور أحداث العمل حول قصة حب أبطالها يعيشون بين الكويت وتركيا التي شهدت في الفترة الماضية استقطاب كم كبير من الأسر الكويتية والخليجية ومنهم من اختار الاستقرار فيها.

جدير بالذكر ان مسلسل «حب في اسطنبول» تأليف دخيل النبهان وإخراج خالد الفضلي ويشارك في بطولته الى جوار ملاك العديد من النجوم من أبرزهم عبدالله بوشهري، حسين منصور، انتصار الشراح، خالد البريكي، نواف النجم، إيمان الحسيني، صابرين بورشيد وغيرهم.