جيمس بيليوس: هذه التجربة الأولى لنا في الكويت

ستيف دايموند: لدينا فرصة رائعة لاستكشاف الفرص المتوافرة لدينا في المنطقة لتقديم عروض رائعة

خلود أبوالمجد

أقام مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي صباح امس مؤتمرا صحافيا للإعلان عن استقباله للمسرحية الغنائية الأشهر في العالم «كاتس» والتي تعد من أجمل الأعمال التي تم إنتاجها وتلحينها.

ويستقبل المركز هذه المسرحية بعد أن جالت العالم وعرضت أكثر من 9 آلاف مرة، لتصل الى الكويت وتعرض على المسرح الوطني استكمالا للمسيرة الثقافية التي أطلقها المركز منذ شهر أكتوبر الماضي.

ترأس المؤتمر من جانب مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي كل من المخرج وليد العوضي، رئيس الشركة المشغلة للمركز، وأدريان إليس المدير التنفيذي للشركة المشغلة للمركز، في حين حضر المؤتمر من جانب مجموعة «برودواي للترفيه» التي تقدم مسرحية «كاتس» الغنائية، كل من جيمس بيليوس وستيف دايموند.

وسبق أن استقبل مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي العديد من العروض الاستثنائية أقيمت بمستويات عالمية، تضمنت حفلات موسيقية لفنانين وموسيقيين محليين وعرب وعالميين ومسرحيات وعروضا ترفيهية، ويأتي عرض مسرحية «كاتس» الغنائية في الكويت بعد جولة تضمنت أكثر من 30 بلدا حتى اليوم.

وفي البداية، قال العوضي: «عرض مسرحية «كاتس» استثنائي ويساهم في ترسيخ مكانة الكويت الفنية والثقافية، لما لهذا العرض من شهرة في جميع أرجاء الأرض»، مؤكدا ان هذه هي البداية لعروض عالمية مقبلة.

وعن الحريق الذي حدث في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي منذ ايام، قال العوضي: «الحريق كان بسيطا في المبنى رقم 3 ولم تحدث اي أضرار بشرية واقتصرت الأضرار على جزء من السطح الخارجي للمبنى، ولكن الدخان الكثيف أوحى للبعض بأن الحريق كبير، وبعد انتهاء الحريق بساعة استأنف العمل مرة أخرى».

بدوره، قال جيمس بيليوس: «يسرنا جدا أن نكون في الكويت لتقديم أعظم عمل مسرحي غنائي في العالم، فهذه التجربة الأولى لنا في الكويت، يتطلع فريق العمل بشغف لتأدية هذه الأيقونة المسرحية الغنائية التي حازت تقديرات عالمية منذ أول عرض لها، وما زلنا إلى اليوم نؤكد على تقديم عرض مسرحي أكثر إبهارا، عرض تلو الآخر، نفخر بأن نكون في هذا الصرح الضخم والرائع الذي يتمثل به مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، وتقديم مسرحية «كاتس» التي لا شك سيتمتع بها الحضور ويسافر في عالمها الآسر».

من ناحيته، قال ستيف دايموند: «لدينا فرصة رائعة لاستكشاف الفرص المتوافرة لدينا في المنطقة لتقديم عروض رائعة، إن مسرحية «كاتس» الغنائية هي مسرحية كلاسيكية يجب على الكل مشاهدتها، وقد جئنا بها إلى الكويت بطاقم من 70 شخصا من المملكة المتحدة ودول أخرى لتقديم المسرحية الغنائية الأصلية التي تقدم في المملكة المتحدة، تجربتنا حتى اليوم في الكويت كانت إيجابية جدا ونتطلع للمزيد من التعاون في المستقبل القريب».

وبمناسبة عرض المسرحية الغنائية في الكويت، أقامت مجموعة «كاتس» ورشة تدريبية خاصة لطلاب الفنون، وذلك بعد ظهر الثلاثاء الماضي، حيث تضمنت الورشة حلقة خاصة بالرقص قدمها الممثل الرئيسي للمسرحية وأيضا تجربة لأزياء المسرحية الغنائية.

وقام بتأليف مسرحية «كاتس» الغنائية الموسيقي الشهير أندرو لويد ويبر، وتدور أحداثها في إطار غنائي يشكل مزيجا رائعا من الخيال والدراما والرومانسية، والمقتبسة عن كتاب المؤلف الكبير تي. إس. إليوت «كتاب الجرذ العجوز عن القطط العملية» «Old Possum’s Book of Practical Cats»، وتتناول قصة لقاء القطط السنوي، في تزاوج متألق من الموسيقى والرقص والشعر، وقد وصفت صحيفة ديلي ميل البريطانية هذا العرض «بالكمال»، مانحة إياه نقدا إيجابيا بمستوى 5 نجوم، إلى جانب فوزه بمجموعة من الجوائز من مؤسسات الصحافة البريطانية عبر السنين.

وتم عرض مسرحية «كاتس» للمرة الأولى على مسرح نيو لندن في عام 1981، وعرضت منذ ذلك الحين أكثر من 9000 مرة، وتتضمن المسرحية أغاني كلاسيكية جالت العالم، أكثرها شهرة أغنية «ميموري» التي تم تسجيلها من قبل أكثر من 150 فنانا، منهم باربرا سترايسند وجوني ماتيس وليبيريس، وعادت «كاتس» إلى مسرح «ويست إند» في ديسمبر 2014، لتجمع مجددا شمل الفريق الإبداعي الأصلي، الذي يتألف من المدير تريفور نان، والمدير المساعد ومصمم الرقصات جيليان لين، والمصمم جون نابيير، والملحن اندرو لويد ويبر.

ويعد عرض الإنتاج الأصلي لهذه المسرحية الغنائية الأطول في تاريخ مسرح «ويست إند» والبرودواي، وقد حضر المسرحية أكثر من 73 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، حيث استطاعت أن تسحر ألباب الجمهور في أكثر من 300 مدينة، سجلت المسرحية الغنائية رقما قياسيا في عدد ومدة عرضها، كما تم ترشيحها للفوز بجائزة أوليفييه في عام 2015.

جدير بالذكر ان مسرحية «كاتس» الغنائية ستعرض في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي من 9 إلى 12 الجاري، حيث ستقدم خلال هذه الفترة 6 عروض، ويمكن شراء التذاكر عبر الموقع الإلكتروني:

http://jacc-kw.com

و www.platinumlist.net .