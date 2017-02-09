أحمد الفضلي

وافق الفنان مطرف المطرف على المشاركة في الاحتفالية الخاصة بالمحافظات، والتي تقام كل عام تزامنا مع احتفالات الأعياد الوطنية، حيث سيشارك مطرف في احتفالية محافظة العاصمة والمقررة اقامتها الجمعة المقبلة تحت رعاية محافظ العاصمة الفريق متقاعد ثابت المهنا.

وكان مطرف قد وقع عقدا رسميا خاصا بالحفل سيقوم بموجبه باداء وصلة غنائية ستقام الجمعة المقبلة في منتزه «يوم البحار»، وتشهد مشاركة اعضاء فرقة التلفزيون، ويشاركه الفنان حمد العماني للمرة الاولى في الحفل المقرر ان يستمر الى ما يقارب الثماني ساعات، حيث ستنطلق انشطته في الساعة الرابعة مساء وتستمر حتى منتصف الليل.

ومن المقرر ان يبدأ مطرف بروفاته الخاصة بالحفل في الفترة المقبلة وتستمر على مدار يومين قبل اقامة الاحتفالية التي من المنتظر ان تشهد حضورا جماهيريا كبيرا لما يتمتع به النجم الشاب من جماهيرية كبيرة بخلاف جمهور فرقة التلفزيون والمطرب الشاب حمد العماني.

ومن ناحية اخرى يستعد مطرف لتنفيذ عدد من المشاريع الفنية في الفترة المقبلة ومن ابرزها التحضير لألبوم غنائي جديد وأغاني اخرى قد يطرحها منفردة في حال اكتمل مشروع الالبوم من دونها، حيث يحرص مطرف على التواجد بشكل مستمر في الساحة الفنية عن طريق اطلاق الأغاني او المشاركة في الحفلات الغنائية الخاصة بمختلف الاحتفالات الوطنية في الكويت ودول الخليج.