أكدت الفنانة شذى حسون أنه ممنوع الغلط معها والجميع يعرف هذا الشيء، وقالت: «أنا مسالمة ومسكينة بس عم قرر ما كون مسكينة والحذر واجب».

وحول ما إذا كانت لديها مشاكل مع أحد في الوسط الفني حاليا، أشارت حسون، أثناء استضافتها في حلقة من برنامج «لهون وبس» عبر قناة «LBCI»، الى أنها تحذر مخرجا جديدا في الساحة، لكنها لم تكشف عن اسمه، وقالت ان هناك فنانة تحتاج الى التوجيه للطريق الصحيح.

وتحدثت عن كليبها الجديد «فرعون»، حيث قالت إنها صورته في لبنان تحت إدارة المخرج علاء الأنصاري، ومن المقرر أن يطرح خلال أسبوعين أو ثلاثة، وهو من كلمات خالد المريخي، وألحان طلال، مؤكدة ان لبنان حقق الحلم الذي كانت تتمناه منذ فترة طويلة، وفتح لها بابا جديدا في حياتها من خلال «ستار أكاديمي»، وقالت: «لبنان يحضني فنيا وإعلاميا».