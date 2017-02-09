القاهرة - محمد صلاح

أبدت الفنانة هالة صدقي سعادتها بمشاركة الفنان عادل إمام بطولة مسلسل «عفاريت عدلي علام»، تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام وبطولة غادة عادل، بيومي فؤاد، مي عمر، لطفي لبيب، كمال أبو رية ورشوان توفيق، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول «عدلي علام» الذي يعمل وكيل وزارة بهيئة دار الكتب ومهتم بالشأن الثقافي، ويقوم بكتابة مقالات سرا لا تحمل اسمه، وتظهر له «عفريتة» تغير مجرى حياته بالكامل، وتجسد هالة شخصية خالة «عدلي علام».

وعن سر اعتذارها عن المشاركة في أكثر من عمل فني الفترة الأخيرة ومنها فيلم «الكنز»، بطولة النجم محمد رمضان وهند صبري، أكدت صدقي أن انشغالها التام وتركيزها أولا يصب في رعاية أسرتها، خاصة بالتوأم «يوسف ومريم»، لأنها تعتبر أن دورها كأم وزوجة أهم من عملها بالفن.

أما فيما يخص اعتذارها عن «الكنز» فقالت إنها اعتذرت عن المشاركة لضيق الوقت وانشغالها بتصوير فيلم «آخر ديك في مصر» في ذلك الوقت.

من ناحية اخرى، أعربت هالة صدقي عن سعادتها بالوجوه الجديدة التي عملت معها مثل مي عمر وإنجي وجدان، لذلك حرصت على التقاط صور «سيلفي» معهما في اكثر من مناسبة.