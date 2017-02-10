العمل لشهر رمضان ونبدأ تصوير أول المشاهد غداً





أحمد الفضلي

يستعد الفنان القدير عبدالرحمن العقل لخوض تجربة إنتاجية جديدة تتمثل بالمسلسل الاجتماعي الكوميدي «بوطبيع»، الذي من المنتظر ان يصور خلال الفترة المقبلة تمهيدا لعرضه في سباق رمضان هذا العام، حيث يعد من ابرز الاعمال ذات الطابع الكوميدي التي ستعرض في الشهر الفضيل.

وبدوره اعرب العقل عن بالغ سعادته بخوض هذه التجربة لما يحتويه المسلسل من اسماء بارزة في طاقم العمل خلاف النص الجيد وقال ان هذه الامور كفيلة بتحقيق النجاح لأي عمل فني وهي مشجعة أيضا للانتاج.

وأضاف العقل خلال حديثه لـ «الأنباء» أن العمل سيجمعه بعد غياب طويل بنجم الكوميديا الفنان عبدالناصر درويش الذي سيشاركه البطولة، حيث سيلعب الثنائي الادوار الرئيسية في احداث العمل، الذي كتبه الكاتب محمد الكندري ويخرجه نعمان حسين.

وتابع: يشهد المسلسل العديد من الاحداث والمواقف الكوميدية التي غالبا ما يبحث عنها المشاهد في الشهر الفضيل، حيث غالبا ما تستقطب الاعمال الكوميدية النسبة الاكبر من المشاهدين في الكويت وخارجها، ونأمل من خلال المسلسل رسم البسمة، موضحا ان «بوطبيع» يجمعه مع بودرويش بعد فراق لعدة سنوات، حيث اجتمعا آخر مرة قبل ما يقارب 20 عاما في المسرحية الكوميدية الاجتماعية «انتخبوا ام علي» والتي حققت نجاحا كبيرا عند عرضها آنذاك.

وفيما يتعلق ببقية الاسماء المشاركة في العمل قال: يحتوي المسلسل على العديد من الاسماء البارزة على مستوى الكوميديا المحلية والخليجية منهم خلاف بودرويش كل من ميس كمر وخالد العجيرب وشهاب حاجية ولولوة الملا وسعود الشويعي وعبدالله الخضر وشيماء قمبر وغيرهم من الفنانين الشباب، حيث سيعمل الجميع على خلق أجواء كوميدية تنال على إعجاب المشاهد.

وعن توقيت التصوير، رد عبدالرحمن العقل: انتهى طاقم العمل مؤخرا من تجهيز كل الأمور الخاصة بالتصوير، ومن المنتظر أن نبدأ تصوير أول المشاهد غدا، وسيستمر التصوير قرابة الشهرين ليدخل العمل بعد ذلك المونتاج ليكون جاهزا للعرض في شهر رمضان المبارك من خلال تلفزيون الكويت الذي أوكل لي مهمة تنفيذ إنتاج العمل.