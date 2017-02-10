بشار جاسم

يعقوب حلاوة فنان كويتي يعشق الموسيقى والغناء، ولديه طموح كبير في عالم الغناء، خصوصا بعد طرحه «السينغل» الأول بعنوان «يا محبة» الذي حصل من خلاله على ردود فعل وتشجيع ودعم من الجمهور والفنانين.

والأغنية من كلمات: مشاري ابراهيم وألحان: اصيل وتوزيع: خالد بريسم ومكس وماستر: جاسم محمد وهندسة صوت: علي دشتي وإيقاعات: سمير القطان وبزق: اسماعيل تونش بلاك تخت: مصر وجيتارات: روكيت وكورال «الامارات»، وتم بث الأغنية حصريا على محطة «مارينا FM».

وعن جديده يقول يعقوب: «جديدي راح يكون قريبا جدا بإذن الله مع نفس الملحن المبدع «أصيل» وهو فنان عماني له عدة اعمال ناجحة مع الفنانين الشباب، وأتوقع له مستقبلا جميلا بالفترة المقبلة، وأحب كذلك أشيد بموزع العمل الموزع الجميل خالد بريسم فهو فنان عالي المستوى وأتمنى له مزيدا من النجاح، وانتهز الفرصة وأشكر «مارينا FM» والمتألق علي نجم وكل الطاقات الجميلة لبرنامج «ريفريش».