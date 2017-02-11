النقي: أعتز بهذه الاستضافة الدورية التي تعكس مدى عمق العلاقة بين اكويت ومصر

أميرة عزام

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استضاف ملتقى نجلاء النقي الثقافي وفد جمعية أحباء مصر، الذي بدأت زيارته للكويت يوم أمس، بمشاركة عدد من الفنانين المصريين، على رأسهم الفنانة عفاف شعيب، والفنانة نادية مصطفى، والفنانة فادية عبدالغني، علاوة على رئيسة الجمعية الإعلامية تهاني البرتقالي، وعدد من سفيرات النوايا الحسنة المصريات، وأعضاء من البرلمان المصري.

وأكدت البرتقالي في كلمتها على متانة العلاقات الثنائية بين مصر والكويت على المستويين الرسمي والشعبي، مشيدة بالحفاوة التي تلقاها الوفد منذ وصوله إلى الكويت، واستغلت البرتقالي المؤتمر للإعلان عن مبادرة جديدة، تتضمن تكوين جمعية تضم مالكي العقارات من الكويتيين في مصر لتسمى «أصدقاء وزارة السياحة المصرية»، وذلك بهدف استغلال معرفتهم بالأوضاع في مصر، في تعريف الكويتيين بمدى الأمن والأمان الذي تتمتع به مصر حاليا، كما سيتاح لأعضاء الجمعية تخفيضات هائلة في الحجوزات والسفر إلى مصر، وتهدف المبادرة إلى تشجيع السياحة وعودتها لسابق عهدها.

ومن جانبها، عبرت المحامية نجلاء النقي لـ«الأنباء» عن اعتزازها بهذه الاستضافة والتي تأتي بشكل دوري في فبراير من كل عام لتتزامن مع احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية، موضحة أن تواجد الوفد المصري في الكويت يعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وهو فرصة جيدة للتعبير من الجانبين عن العلاقات القوية بين الشعبين الشقيقين.