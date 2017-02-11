مفرح الشمري

هناك برامج رياضية تستحق المشاهدة لأنها تحمل في محتواها الشيء الكثير من الإبداع المرئي من خلال تكامل أساس النجاح لذا نتوقف عندها كثيرا وهناك في المقابل برامج تمر مرور الكرام لضعف في كل أساس النجاح.

ومن البرامج التي تحمل لقب الجودة «قديمك.. نديمك» وهو برنامج رياضي يعيدك لماضي رياضتنا الجميلة، يبث على قناة سبورت الرياضية كل يوم جمعة الساعة الحادية عشرة مساء والذي كان يبث في فتره سابقة كل يوم أحد وهو موعد غير مناسب لأنه في توقيت الدوريات الأوروبية ولكن تم تدارك تغيير الوقت من قبل إدارة التنسيق.

ونجاح هذا البرنامج لكونه متنوعا في ضيوفه في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات ولكل جيل إبداعه وإنجازاته ومن خلال إعداد جيد يبدأ مع الصور القديمة ثم التصوير الخارجي للمدرسة والفريج ثم الأسرة، والأسئلة وطرحها مختلف عن بقية البرامج الأخرى ولا يوجد فيها تكرار بل خلال الربع ساعة الأخيرة من البرامج أسئلة صاعقة للضيوف وغير متوقعة كما حدث في لقاءات محمد إبراهيم ووليد علي ومحمد جراغ.

من خلال هذا البرنامج شاهدنا دموع الكبار عبدالعزيز العنبري وناصر الغانم عندما تحدثا عن والدتهما ومحمد جراغ عندما تذكر والده رحمه الله.

نجح طاقم العمل في التصوير الخارجي في اختيار بيت العثمان ثم بيت ديكسن مع الحرفية الكبيرة للمصورين مسعود كيتي وسعد بجران بالاضافة الى المادة المعدة للبرنامج الذي يتصدى لها إبراهيم حبيب الفيلكاوي وحرفية مقدمه الإعلامي المخضرم جابر نصار بجذب المشاهد لمتابعة حلقات هذا البرنامج بعد ان شكل فريقا جميلا مع المخرجين فيصل شوفان المطيري وبشار السبع.