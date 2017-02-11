باتت أعمال السيرة الذاتية تسيطر على أغلب نجوم الغناء، بعدما قدم الفنانان عمرو دياب وتامر حسني مجموعة حلقات تروي قصة حياتهما ونجاحاتهما، كذلك الأمر مع الفنان محمد منير الذي قدم ايضا مسلسل «المغني» الذي يروي بعضا من حياته، وإن كانت مختلفة، إلا أن هاني شاكر وضع عددا من الشروط لقبول الأمر.

وفي تصريحات صحافية له، يقول هاني شاكر إنه لا يمانع تقديم سيرته الذاتية ولكن بشرط أن يكون العمل ملما بكل التفاصيل التي تخص حياته بما أن العمل يروي سيرته الذاتية، لاسيما انه يرفض تقديم شخصيته بنفسه فلا بد من البحث عن فنان شبيه له وممثل موهوب في الوقت نفسه، وتابع انه سيكتفي في هذه الحالة بتقديم الأغنيات فقط.

وعما إن كان رفضه لتقديم شخصيته يعني رفضا للتمثيل يقول إنه لا يرفض التمثيل ولكن يتمنى أن يجد عملا اجتماعيا بعيدا عن السيرة الذاتية يعود به إلى التمثيل وهو مجال محبب على قلبه، ولكنه يتمنى أن يعثر على سيناريو جيد مع جهة إنتاج محترمة ومخرج جيد وعدد من الزملاء الممثلين المحترمين، وذلك لرغبته في ان يقدم عملا متكامل الأركان.

ومن بين الأعمال التي أعجبته في الفترة الأخيرة يقول إنه أحب كثيرا أغنية أنغام «أكتبلك تعهد» وكذلك مسلسل «فوق مستوى الشبهات» للفنانة يسرا ومسلسل «جراند أوتيل».

أما عن الجدل الذي أثير بسبب صورته في حمام السباحة وهو يرتدي بدلة كاملة، فقال هاني شاكر إن الأمر لم يكن يستحق كل هذا اللغط، فهي صورة عادية التقطها له مصور داخل منزله، ولكنه حينما شعر بغضب البعض قرر حذفها من صفحته على «فيسبوك» احتراما للرأي الآخر.