المفاجأة كانت في اختيار ماجد الكدواني كأفضل ممثل عن العام 2016 على حساب أحمد السقا وعمرو يوسف

حسمت النجمة منة شلبي جائزة جمعية الفيلم لأحسن ممثلة أولى لمصلحتها على حساب نيللي كريم، بطلة فيلم «اشتباك»، ومنى زكي عن فيلم «من 30 سنة»، وليلي علوي بطلة «الماء والخضرة والوجه الحسن»، وهنا شيحة بدورها المثير في «قبل زحمة الصيف»، وكل نجمات الفيلم الشهير «هيبتا» وفي مقدمتهن ياسمين رئيس وجميلة عوض، وتمثلت المفاجأة في اختيار ماجد الكدواني كأفضل ممثل عن العام 2016 على حساب أحمد السقا وعمرو يوسف.

وانحازت جوائز جمعية الفيلم، التي تمنح سنويا لأفضل أفلام العام، تماما الى فيلم «نوارة»، الذي حصل وحده على 8 جوائز، وهو أكبر عدد من جوائز المهرجان، وحل تاليا فيلم «اشتباك» رغم أنه كان مرشح السينما المصرية لجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي، وتقاسمت بقية أفلام عام 2016 بعض الجوائز الشرفية، فتم منح النجمة ميرفت أمين جائزة خاصة عن دورها في فيلم «من 30 سنة»، وشيماء سيف جائزة أحسن ممثلة دور ثان عن «نوارة»، وجائزة خاصة للمخرج هادى الباجوري عن فيلم «هيبتا»، وتمت ترضية فيلم «الماء والخضرة والوجه الحسن» بجائزة أحسن ممثل دور ثان لعلاء زينهم، بينما ذهبت جائزتا أحسن سيناريو وأحسن إخراج لهالة خليل عن «نوارة»، وخرج فيلم «يوم للستات» خالي الوفاض من أي جائزة.

يذكر أنه تم اختيار ثمانية أفلام من بين إجمالي الأفلام المصرية التي عرضت تجاريا في مصر عام 2016، وهي: «نوارة» بطولة منة شلبي وإخراج هالة خليل، «قبل زحمة الصيف» بطولة ماجد الكدواني وهنا شيحة وإخراج محمد خان، «هيبتا» بطولة عمرو يوسف وياسمين رئيس ودينا الشربيني وأحمد داود وإخراج هادي الباجوري، «من 30 سنة» بطولة ميرفت أمين ومنى زكي وأحمد السقا وشريف منير وإخراج عمرو عرفة، «اشتباك» بطولة نيللي كريم وأحمد مالك وهاني عادل وإخراج محمد دياب، «الماء والخضرة والوجه الحسن» بطولة ليلى علوي ومنة شلبي ومن إخراج يسري نصر الله، «يوم للستات» بطولة إلهام شاهين ونيللي كريم وناهد السباعي وأحمد داود وإخراج كاملة أبو ذكري، «زي عود الكبريت» بطولة حسين الإمام وسحر رامي ومن إخراج حسين الإمام ويعرض ضمن العناصر المتميزة (العمل الأول في الإخراج)، وتم استبعاد فيلم «لف ودوران» بطولة أحمد حلمي وإخراج خالد مرعي، و«الهرم الرابع» من إخراج بيتر ميمي.