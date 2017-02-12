تحتفل النجمة الإماراتية أحلام يوم الثالث عشر من الجاري بعيد ميلادها، وقد عايدها جمهور Arab Idol بغناء Happy Birthday مباشرةً على الهواء خلال حلقة أمس الجمعة، فيما أرادت أن تنقل للجمهور في منازلهم أجواء الحلقة وكواليسها عبر حسابها على سناب شات.

وقد رصدت كاميرا "لها"، تصوير أحلام مجموعة فيديوهات على السناب شات خلال الفاصل الإعلاني برفقة زوجها مبارك الهاجري، الذي عايدها أيضاً على طريقته وتمنّى لها العمر المديد والسعادة.

وإستطعنا إلتقاط بعض الصور واللحظات التي سبقت تصوير الفيديو، مع الإشارة إلى حرص مبارك الكبير على أن تكون أحلام مرتاحةً خلال التصوير وهو دائماً يُرافقها إلى بيروت خلال فترة تصوير البرنامج.

مع الإشارة إلى أنّ أحلام لبّت طلب إبنتها فاطمة وغنّت لها برفقة نانسي عجرم والمشتركة المصرية داليا سعيد Joyeux Anniversaire بمناسبة عيد ميلادها أيضاً.