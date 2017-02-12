ضمن الأنشطة المصاحبة لمعرض القاهرة الثامن والأربعين للكتاب، أقيم في الخيمة الثقافية ندوة نقدية لمناقشة كتاب «حيرة فرح» للكاتبة منى لملوم، والصادر حديثا عن الهيئة المصرية للكتاب.

وقد قدم القراءة النقدية كل من الناقد والكتاب علاء الجابر، والناقد د.شريف الجيار، أستاذ النقد في جامعة بني سويف، وأدار الندوة عبده الزراع.

يطرح الكتاب العديد من التساؤلات الوجودية التي تحتار بشأنها الطفلة فرح، والتي تدور في إطار علاقتها بالله عز وجل، فتحاول الكاتبة منى لملوم أن تقدم إجابات مبسطة لتلك الأسئلة التي يحار الطفل أمامها ولا يجد لها جوابا.

وقد تناولت القراءتان النقديتان الأفكار التي قدمها الكتاب، والقيم التي يغرسها في الطفل، مع التوقف عند جرأة خوض مثل هذه الموضوعات الشائكة، حيث أشار علاء الجابر، الى ان اختيار الكاتبة لمثل هذا الموضوع يعد مغامرة كبيرة، لحساسية الموضوع، كما انه عادة يقدم للكبار، كون بعض جوانبه ما زال يدور في دائرة الجدل! وبالتالي فقد أحسنت الكاتبة بعدم التعمق في تلك المواضيع، والاكتفاء بملامستها عبر إنارة عقل الطفل، فيما يتعلق بكل ما يخيفه ويقلقه، وهي أمور أكد الجابر انها تتجاوز الخمسين سببا، منها الخوف من الظلام، الكوابيس، الموت، الغرباء، وصولا للثواب والعقاب الذي يمكن أن يكون ضمن تناول الكاتبة لعلاقة المخلوق بالخالق.

على الجانب الآخر، تطرق النقاد لبعض الملاحظات، حيث أشار د.الجيار إلى أهمية التناول الإنساني للفكرة بعيدا عن التوجه الديني للكاتب، كما تطرق الجابر إلى أهمية الانتباه إلى المبررات التي تستخدمها الكاتبة للإجابة على بعض الأسئلة، والتي أشار إلى أهمية ان تكون مقنعة، كما أشار الى ضرورة اتساق الرسومات في جميع الصفحات، حيث بدا أن شكل فرح يتغير مع كل صفحة.