مفرح الشمري

Mefrehs@

تحرص إدارة قناة «الشاهد» على تقديم الجديد لمشاهديها محليا وخليجيا وعربيا، وقررت اخيرا تقديم برنامج على طريقة تلفزيون الواقع ولكن بصورة جميلة ومدروسة يحمل بين طياته العديد من القضايا الاجتماعية لمناقشتها بأسلوب جميل حتى يستفاد منها القاصي والداني، ويحمل البرنامج اسم «سوالف ضحى» ويبث من الاحد حتى الخميس وهو بمنزلة جلسة نسائية تضم عددا من النساء في مجالات مختلفة يتناولن تقديم البرنامج وهؤلاء النساء هن الباحثة الكويتية غنيمة الفهد وعبير مبارك وبسمة السلطان وايمان التميمي ورشا سالم ومي وسارة العميري والشيف زينة ورانيا المهدي وجورجيت أبو مراد والفنانة مرام والفنانة ميس كمر.

ويتكون فريق عمل «سوالف ضحى» من مدير الإنتاج عبدالعزيز العلوي وعبد الوهاب السداني، تنسيق ومتابعة ومسؤول «السوشيال ميديا» وعبير مبارك والتي ترأس ايضا فريق الاعداد الذي يضم جاسم محمد وسلوى محمود وفهد النبهان، بينما يتصدى لاخراجه كل من حسن الخضري ويحيى اشكناني.

برنامج «سوالف ضحى» هو برنامج صباحي يبث الساعة 11صباحا حتى 1 ظهرا وايقاعه سريع وفقراته منوعة بين الثقافة والترفيه والقضايا الاجتماعية، بالاضافة الى الحوارات، وفكرته فريدة من نوعها ويناقشن قضايا المرأة والطفل والرجل والمجتمع، والكثير من القضايا العائلية والاجتماعية وما يهم المرأة الخليجية بصفة خاصة والعربية بصفة عامة، ويستضيف في كل حلقة ضيوفا من مشاهير المجتمع، واهل الاختصاص، والمثقفين، المبدعين، والفنانين، اصحاب المشاريع الصغيرة من الشباب الكويتي وزوار الكويت.