ذهبنا إلى الشارقة لكي ننافس.. وفي «اليوم الأسود» سيراني الجمهور مختلفاً

عبدالحميد الخطيب

يشارك النجم الشاب عبدالله الزيد في مسرحية «وحشة» لفرقة المسرح الشعبي ضمن مهرجان الشارقة الخليجي الثاني الذي يقام بمبادرة من الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم الشارقة، في الفترة من 9 حتى 15 الجاري.

وفي تصريح خاص لـ «الأنباء»، عبر الزيد عن سعادته بأن يكون فردا من ضمن مجموعة متميزة من الفنانين الذين يشاركون بعرض «الشعبي» في مهرجان كبير مثل مهرجان الشارقة الخليجي، وقال: مسرحية «وحشة» مستوحاة من معرض انعكاسات للفنان التشكيلي د.عنبر وليد، وهي من تأليف د.علي العنزي، إخراج د.خالد أمين ولن أشارك فيها كممثل بل مساعد مخرج، ويقوم ببطولتها «أحمد العوضي، علي الحسيني، روان مهدي»، مهندس الديكور د.عنبر وليدن، مصممة أزياء د.ابتسام الحمادي، مهندس الصوت وليد سراب، مصمم إضاءة ايمن العبدالسلام، عازف موسيقي احمد الصانع، مكياج عبدالعزيز الجريب، مدير إداة الانتاج عبدالله العريان، مدير المالي عبدالله الشطي.

ويشهد مهرجان الشارقة الخليجي في دورته الثانية 6 عروض مسرحية هي: مسرحية «هناك» من قطر وهي من تأليف وإخراج عبدالرحمن المناعي ومسرحية «حرب السوس» من سلطنة عمان، تأليف حميد فارس وإخراج مرشد راقي، ومسرحية «تشابك» من السعودية، كتبها فهد ردة الحارثي ويخرجها أحمد الأحمري ومسرحية «الكراسي» من البحرين، تأليف يوجين يونسكو وإخراج حسين العصفور ومسرحية «غصة عبور» من الإمارات، تأليف تغريد داود، وإخراج محمد العامري، ويختتم المهرجان بعرض مسرحية «وحشة» من الكويت.

وعن المنافسة في المهرجان، قال الزيد: لقد بذل جميع فريق عمل المسرحية جهودا كبيرة لنظهر في افضل مستوى، حيث استمرت البروفات لأكثر من شهرين، نحن ذاهبون لكي ننافس ونتمنى من الله التوفيق، مؤكدا على ان مشاركته كمخرج منفذ في المسرحية تأتي في إطار حرصه على التدريب المستمر لصقل نفسه في هذا الجانب، وقال عند سؤالنا له هل سنراه مخرج أول قريبا: أسعى دائما لتطوير إمكاناتي، وان أكون مخرج اول لعمل مسرحي يحتاج الى وقت من الاطلاع والتدريب وهذا ما أقوم به حاليا.

وتطرق الزيد الى مشاركته في مسلسل «اليوم الأسود» للكاتب فهد العليوة والمخرج محمد القفاص، وقال: «اليوم الأسود» يدور في إطار إنساني اجتماعي وأحداثه مليئة بالمفاجآت، رافضا الإفصاح عن دوره قبل بدء التصوير، لكنه قال انه رومانسي، مؤكدا ان العمل في مجمله متميز على مستوى القصة والإخراج والأسماء المشاركة فيه.

وحول اتجاهه للرومانسية في هذا العمل، رد: هذه ليست المرة الأولى التي أقدم فيها أدوارا رومانسية، فقد قدمتها في مسلسل «سامحني خطيت»، أرى ان الممثل دائما في تحد أمام الشخصيات الجديدة التي تعرض عليه، وفي «اليوم الأسود» سيرى الجمهور عبدالله الزيد مختلفا.

أما عن السينما وأين هو منها الآن، فأجاب: للأسف السينما عندنا ليست كاملة وتنقصها القصص، فقد كانت حاضرة وبقوة في فترة السبعينيات والثمانينيات ولكنها رجعت غير كاملة، إلا من بعض التجارب التي اعتبرها متميزة مثل أفلام «عتيج، كان رفيجي، تورا بورا» وايضا فيلم «حبيب الأرض» وهي أعمال مهمة، مستطردا: اتجاهنا الى أفلام السيرة الذاتية «حلو»، وأتمنى ان نقدم سينما تتكلم عن شخصياتنا الكويتية المعروفة.

وأردف عبدالله الزيد: هنا أتكلم عن السينما بشكل عام، فقد رشحت في عام 2012 في احد المهرجانات لجائزة أفضل ممثل شاب عربي وحجبت الجائزة، لأننا نعرف ان هناك مجاملات في المهرجانات العربية بعكس الغربية التي يأخذ كل متنافس فيها حقه، نحن مشكلتنا المجاملات والتي تهضم حق الفنان.

جدير بالذكر ان الزيد يشارك في مسلسل «اليوم الأسود» بجانب نخبة من النجوم منهم إلهام الفضالة، حسن البلام، شجون الهاجري، محمود وعبدالله بوشهري، نور الغندور، أسيل عمران وآخرين، وفي «سامحني خطيت»، من تأليف سحاب وإخراج عيسى ذياب، يقف النجم الشاب أمام جاسم النبهان، شجون الهاجري، عبدالله بوشهري، ريم ارحمة، حسين المنصور، سلمى سالم، مشاري البلام، محمود البلوشي، مي عبدالله، غرور، جواهر وغيرهم.