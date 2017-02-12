عبدالحميد الخطيب

«الاحتفال بعيد ميلادي وسط الجمهور الكويتي له طعم مختلف، لقد كانت لحظات رائعة شعرت فيها بالحب والمودة من الجميع، وهذا هو طبع أهل الكويت الذي جبل على الترابط الشديد في جميع المناسبات»، بهذه الكلمات عبر الشاعر الشيخ دعيج الخليفة عن سعادته بالمفاجأة التي اعدها له مخيم «الجوهرة» بالفترة القليلة الماضية، وقال الخليفة: عند افتتاح مخيم «الجوهرة» الرائع وجدت إقبالا كبيرا على الأنشطة المختلفة الموجودة فيه، وفوجئت برواد المخيم والقائمين عليه يحتفلون بعيد ميلادي، الأمر الذي اشعرني بالسعادة البالغة، وأشكرهم على هذه البادرة الجميلة.

وأكد الخليفة انه يدعم وبكل قوة الأفكار الكويتية الواعدة التي تخلق أجواء إيجابية في المجتمع، مشيرا الى أن المخيم أبهره بالتنظيم والنظافة العالية وتوافر جميع الخدمات فيه، مشيرا الى انه استمتع بالحفل الموسيقي الذي أحيته فرقة «السيف» وبالأغاني الوطنية التي تم تقديمها، وقال انه شارك في المسابقات مع الجمهور وقدم الهدايا للأطفال.

جدير بالذكر ان الشاعر الشيخ دعيج الخليفة قام في نهاية حفل افتتاحه لمخيم «الجوهرة» ومعه المنسقة الإعلامية للحدث غالية القطان ومدير مخيم «الجوهرة» جعفر القديحي بتكريم الفرق التطوعية المشاركة، ومنها «كويت كلاسك موتورز، مجموعة الكويت بقلوبنا، فريق 965» و«المشروعات الصغيرة».