أميرة عزام

amira3zzam‏@

قال المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للفنون د.نبيل رزق، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء امس الاول في فندق هوليداي ان بالسالمية بمناسبة افتتاح فرع جديد لـ «رابطة أبناء الفنانين» في الكويت، ان الرابطة تأسست عام 2014 بهدف إنشاء تجمع فني عالمي، على اعتبار أن الفن لغة إنسانية سامية، تؤثر في المجتمعات ثقافيا وحضاريا، لافتا الى ان مقر المنظمة الرئيسي يوجد في كاليفورنيا بالولايات المتحدة.

وقد شارك في المؤتمر الفنانة القديرة حياة الفهد وبعض من ابناء فناني الزمن الجميل في الكويت.



وقالت الفهد في كلمة لها: الكويت تحتاج لمثل هذا المقر لانه لا يوجد فيها نقابة لحماية الفنان، واصفة هذه الخطوة ببادرة خير لحفظ حقوق كثير من الفنانين الذين لم يأخذوا حقهم بالإشهار والرعاية، وأكملت: هناك فنانون كثر من الكويت، يحتاجون لمن يخلد ذكراهم، مشيرة إلى محبتها الكبيرة للتراث.

وتمنت الفهد أن تجد دعما من المسؤولين والصحافة من أجل تحقيق هدف المنظمة السامي وهو التواصل مع ذوي الفنانين، بهدف المحافظة على تراثهم.

وعلق د.نبيل رزق على كلمة ام سوزان، لافتا الى ان الرابطة قامت بعمل تكريم لنحو 35 من ابناء الفنانين الذين لم يتلقوا تكريما واحدا في حياتهم، وعلى رأسهم أسرة الفنان الراحل رشدي أباظة، وذلك ضمن أعمال لجنة «أبناء فناني الزمن الجميل»، والمنبثقة عن منظمة الأمم المتحدة للفنون، مختتما بأن لديهم حاليا نحو 27 فرعا حول العالم في أوروبا وأميركا الجنوبية والشرق الأوسط.