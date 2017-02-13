المهرجان الأكاديمي يعمل على إبراز طاقات المواهب الشبابية

هناك وفرة في الوجوه النسائية حالياً بعدما كانت في السابق تعد على الأصابع





عبدالحميد الخطيب

تقديرا لمشواره الطويل وإسهاماته في إثراء الحركة الثقافية والفنية في الكويت، أقام المعهد العالي للفنون المسرحية أمس اللقاء الفكري المفتوح مع الكاتب القدير عبدالعزيز السريع «شخصية» الدورة السابعة لمهرجان الكويت الدولي للمسرح الأكاديمي، وأدار اللقاء د.فيصل القحطاني، بحضور مجموعة من الفنانين والإعلاميين، بينهم عميد المعهد العالي للفنون المسرحية رئيس المهرجان د.فهد الهاجري، العميد المساعد للشؤون الطلابية مدير المهرجان العميد د.راجح المطيري، ومجموعة من طلاب وطالبات معهد المسرح، وأقيم اللقاء في قاعة الفنان أحمد عبدالحليم بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

في البداية، عبر السريع عن اعتزازه باختيار المعهد المسرحي له ليكون شخصية المهرجان الاكاديمي هذا العام، مثمنا هذا التكريم الذي يأتي تحية لجهد بذل من فترة من الفترات السابقة.

وتحدث السريع عن محورين، الأول حول جهوده في المسرح بتكوين الفريق المسرحي وتحقيق النجاحات، والثاني عن كيفية تأسيس المعهد المسرحي، ونصح طلاب المعهد بتكوين ثنائيات وثلاثيات عبر تكوينات مسرحية وقال: هذا الأمر موجود في أغلب دول العالم، وهي من تصنع الفريق الناجح والثقة والتعاون، وطالبهم بالتنازلات لكي يستقيم الفريق ويتعايش وينال النجاح.

ولفت الى أن فرقة مسرح الخليج العربي، التي ينتمي لها، قدمت أول عمل لها بعنوان «بسافر وبس» الذي دارت أحداثه حول قيام بعض الأسر في السفر رغم الإمكانات الضعيفة، ومن ثم انطلقت الفرقة التي انطلقت من رحم إذاعة الكويت، وتابع: الفرقة كانت تبحث عن شيء مختلف لدى لقائي مع الفنان الراحل صقر الرشود، وكان هناك اتفاق غير مكتوب بيننا لكنه واضح من ناحية التفاهم والتعاون، وكانت آنذاك فرقة المسرحي الشعبي فقط وكنت أستمتع بعروضها بقيادة عبدالعزيز الضويحي، وعندما جاء زكي طليمات عام 1958 وكان صوته مسموعا وقدم محاضرتين عن المسرح، ويؤكد أهمية وضرورة وجود المسرح.

وأردف: تم التركيز على افتتاح المسارح وتأسيس فرقتي المسرح الشعبي والعربي وانطلق العمل خلال فرقة مسرح الخليج العربي عبر التركيز على الجوانب والأهداف التعليمية، متناولا تحويل المسارح إلى فرق أهلية آنذاك، وكان هناك حراك مسرحي واضح، ولقد عملنا على القضية الاجتماعية عبر فرقة مسرح الخليج العربي، وكونت مع الراحل صقر الرشود ثنائيا ناجحا، وكنت مؤلفا وهو مخرج وقدمنا عدة أعمال بينها «1234 بم» ونجحت نجاحا كبيرا واختلف رجال الدين حولها بعضهم كان مؤيدا وكان البعض الآخر معارضا.

ذكر السريع نبذة من أعماله المسرحية التي جمعته مع صقر الرشود بينها «شياطين ليلة الجمعة» والتي حملت نقدا لاذعا لمجلس الأمة والصحافة، لكنها قمعت من التدخل من الطرفين كونها تتحدث عن جوانب في الرأي والصحافة، واكمل: اشتغلنا بعد ذلك على أعمال أخرى منها «على جناح التبريزي» وكانت من أفضل العروض بشهادات عربية، ثم قدمنا «حفلة على الخازوق» لمحفوظ عبدالرحمن وحققت نجاحا ساحقا إضافة إلى سلسلة من الأعمال المسرحية.

وعبر الكاتب القدير عن فرحته بإطلاق مهرجان أكاديمي مسرحي، يعمل على إبراز طاقات المواهب الشبابية، لافتا إلى وفرة الوجوه النسائية الحالية بعدما كانت نادرة في السابق وتعد على الأصابع، مؤكدا بروز مواهب واعدة بينها فيصل العميري وعبدالعزيز صفر وعبدالله العابر إلى جانب ممثلين متميزين آخرين.

وشهد اللقاء عدة مداخلات من فنانين وإعلاميين بينهم د.جابر قسيس، علي العليان، وفاء الحكيم، د.محمد الحاج، د.أبوالحسن سلام، عبدالله العتيبي، د.مبارك المزعل، رئيس المركز الإعلامي للمهرجان الزميل مفرح الشمري، د.عبدالله العابر، كما تحدث مدير المهرجان العميد المساعد للشؤون الطلابية في المعهد العالي للفنون المسرحية د.راجح المطيري، فقال: إننا حرصنا في هذه الدورة من المهرجان على توثيق على هذا اللقاء الفكري لشخصية المهرجان الكاتب القدير عبدالعزيز السريع، وأجاب السريع عن الكثير من المواضيع والقضايا المسرحية.