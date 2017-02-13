«بوطبيع» تحدٍ جديد بالنسبة لي لكونه تجربتي الكوميدية الأولى



أحمد الفضلي

تستعد الفنانة والمذيعة الشابة شيماء قمبر لتنفيذ عدد من المشاريع الفنية المتنوعة ما بين سينما وتلفزيون وتقديم البرامج، حيث من المقرر ان تنفذ ثلاثة مشاريع في الفترة المقبلة جميعها في الكويت.

وقالت شيماء، خلال حديثها لـ «الأنباء»: اول هذه المشاريع عبارة عن تجربة سينمائية، في حال تمت ستكون الأولى بالنسبة لي على مستوى السينما، من خلال فيلم سينمائي كويتي يتم التحضير لتصويره حاليا مع الشركة المنتجة التي تواصل اختيار فريق العمل من ممثلين وطاقم فني، وسيشارك الفيلم ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي، وهذا ما شجعني لقبول التجربة، فلا يوجد فنان لا يرغب في التواجد ضمن نجوم مهرجان عالمي كمهرجان كان لما له من قيمة فنية.

وأضافت: ثاني المشاريع تقديم برنامج حواري ثقافي فني بعنوان «ع السيف» عبارة عن «نايت شو» ضخم يضم كوكبة من المذيعين تم اختيارهم بعناية من قبل ادارة قناة العدالة الفضائية التي ستبث البرنامج بشكل يومي ومباشر، موضحة ان البرنامج يتم التجهيز له حاليا بتكلفة إنتاجية كبيرة وبفريق إعداد متكامل وفقرات متنوعة وهذا ما سيجعله من ضمن البرامج المنافسة على مستوى الفضائيات المحلية والخليجية.

وأكملت: من المتوقع ان يرى البرنامج النور مطلع مارس المقبل ويضم كوكبة من المذيعين والمذيعات أمثال طالب الشريف وفيصل العجمي وسازديل ونور العبدالله واسرار الحجي وحمود عادل وغيرهم، وسيشهد استضافة كم كبير من نجوم الفن ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك ضيوف من مختلف التخصصات الاجتماعية والأسرية والصحية والرياضية ايضا.

وفيما يتعلق بمشروعها الثالث، ذكرت شيماء انها ستدخل في الأيام المقبلة اللوكيشن الرئيسي لتصوير المسلسل الكوميدي «بوطبيع» الذي يشكل تجربة جديدة لها على مستوى التمثيل الكوميدي بعد تجربتها الناجحة في الدراما من خلال مسلسل «خمس بنات» الذي عرض مؤخرا عبر قناة «ام بي سي»، وقالت شيماء: مسلسل «بوطبيع» يشكل تحديا جديدا لكونه التجربة الأولى لي على مستوى الاعمال الكوميدية، حيث يضم العمل العديد من الاسماء الفنية القديرة في مقدمتهم عبدالرحمن العقل وعبدالناصر درويش وميس كمر وخالد العجيرب وشهاب حاجية ولولوة الملا وسعود الشويعي وعبدالله الخضر وغيرهم من الفنانين الشباب.