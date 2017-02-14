قالت النجمة القديرة حياة الفهد إنها تتشوق إلى الأعمال الكوميدية التي تعيدها إلى "زمن الكوميديا الجميلة، حيث الحكاية البسيطة ذات المضامين العميقة".

وأوضحت الفهد في حديث لـ"العربية.نت": "بقيت أنتظر الفكرة أو النص المناسب الذي يمنحني المقدرة لتقديم الكوميديا التي تعودت على تقديمها، وحينما جاءت الفكرة هذه المرة من الإعلامي الإماراتي يوسف الغيث سرعان ما تلقفتها لتحويلها إلى عمل درامي مشبع بالكوميديا يحمل اسم رمانة، بعد مواسم عدة من الأعمال ذات البعد التراجيدي المقرونة بمساحات من الحزن".وحول المحور العام لعملها الجديد، قالت الفنانة الكويتية: "يرتكز مسلسل رمانة على محور أساسي حيث نتابع بإطار فكاهي قصة سيدة فقيرة تدخل عالم الثراء باستثمارات ضخمة وتجني أموالاً طائلة لا تعرف كيف تنفقها.وهنا تتعدد المواقف والحكايات، وكل ما يمكن أن أقوله إن عودتي للجمهور الحبيب ستكون في إطار كوميدي بحت".

وعن أبرز مواقف العمل، قالت الفهد "لقد ذهبت في العمل ومن خلال شخصية رمانة إلى خيالات بعيدة حيث تمنح الثروة الكبيرة التي تهبط على تلك السيدة المعدمة المقدرة على القيام بجولات أوروبية ولنا أن نتصور مفارقات وتداعيات تلك الرحلات عليها وعلى أفراد أسرتها لتعيش حياة البذخ".

وعن فريق العمل ذكرت الفهد أن به عدداً بارزاً من النجوم من بينهم بثينة الرئيسي وأحمد الجسمي ويوسف الجراح وبثينة حمدان ومحمود بوشهري وآخرين.والمسلسل كتبته الفهد درامياً وسيتصدى لإخراجه حسام حجاوي. وكانت الفهد قد قدمت في الموسم الرمضاني الماضي مسلسل "بياعة النخي".