القاهرة - محمد صلاح

شهد حفل تنصيب الفنانين أحمد حلمي ومنى زكي ودنيا سمير غانم سفراء للنوايا الحسنة فيما يخص الطفولة، فاصلا من الغزل والمداعبة وكلمات الحب بين حلمي ومنى أثناء تنصيبهما، وذلك بحضور الإعلامية منى الشاذلي والفنانة ليلى علوي ود.أشرف زكي والإعلامي أسامة منير والوزيرتين المصريتين سحر نصر وزيرة التعاون الدولي وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي وبرونو مايس ممثل «يونيسيف» في مصر. وتزامنت الاحتفالية مع مرور 70 عاما على إنشاء «يونيسيف».

يذكر أن الفنانة ليلى علوي تعد أحد سفراء النوايا الحسنة، فيما يخص الحفاظ على التراث، وتم تنصيبها أيضا منذ فترة في احتفالية ضخمة ضمت حضور وزراء وفنانين وإعلاميين.