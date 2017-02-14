خلود ابو المجد

نظمت أكاديمية لوياك للفنون الأدائية «لابا» بمقرها بالمدرسة القبلية، احتفالية بمناسبة تخريج دفعة جديدة من طلبة قسم الرقص الاستعراضي، بحضور فارعة السقاف رئيس مجلس الادارة وعدد كبير من اولياء أمور الطلبة.

في بداية الحفل رحبت تيني ماتن مدير قسم الرقص بالأكاديمية بالحضور ووجهت التهنئة للمتدربين من الشباب والأطفال، وشكرت أولياء الأمور لمساندة ودعم أبنائهم في الانضمام للأكاديمية واعطائهم الفرصة للتعبير عن أنفسهم، كما تمنت من أهالي الطلبة ان يستمروا في تشجيع أطفالهم من أجل اكتشاف مواهبهم واعتبرتهم جزءا من انجاح هذا العمل.

ويأتي حفل التخريج كفعالية ختامية بمناسبة انتهاء المرحلة الأولى من التدريب والرقص الاستعراضي بمختلف أنواعه والتي قامت بها الأكاديمية على مدار عام كامل، حيث قدم مدربو الرقص عروضا متنوعة من فنون الباليه والرقص المعاصر والبوبنج مع طلبتهم.

بدأ الحفل بعرض امتاز بالرشاقة وخفة الحركات لبراعم الباليه «مستوى المبتدئين للأطفال» أتبعه عرض للبوبنج قدمه مدرب الرقص محمد العيداني مع طلبته تلاه عرض لطلبة الباليه، المرحلة الأولى، امتزجت فيه روائع الموسيقى الكلاسيكية بحركات انسيابية أبهرت الجمهور أعقبه ثلاثة عروض للرقص المعاصر، الأول للمدرب ستان والثاني للمبتدئين مع المدرب زوكي والثالث للمرحلة المتوسطة للمدربة سيليا.

ومن جانبها أكدت السقاف أهمية ادراج الفنون والثقافة كعامل أساسي لتربية جيل جديد يستطيع استخدام الفنون للتعبير عن قضاياه وتطلعاته بحيث يصبح الفن وسيلة اتصال وفهم الطفل للعالم والانسان، معربة عن سعادتها لحصول أكاديمية لوياك للفنون الأدائية «لابا» على الاعتراف بها في مجال الرقص الدولي من المجلس الدولي للرقص «CID».

وفي نهاية الحفل تم تكريم المتدربين من الطلبة وتسليمهم شهادات تقدير اهداء من الأكاديمية ومنح المدرب محمد العيداني «أول مدرب استعراض» والطفلة مآب عيسى عسكر شهادة الـ«CID».