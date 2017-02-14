«تشانا أوبولي» قدمت عروضها وسط حضور كبير

خلود ابوالمجد

قدمت فرقة «تشانا أوبولي» السريلانكية مساء أمس الأول، في مسرح الشامية عرضا فنيا مبهرا نال إعجاب الجميع، وحضر العرض سفير جمهورية سريلانكا بالاسوبر أمانيان كانديبان، إلى جانب عدد من سفراء الدول وأعضاء الهيئة الديبلوماسية، وجمهور كبير من جنسيات مختلفة.

تضمن العرض جانبا مهما من الفولكلور السريلانكي المميز الذي نال الإعجاب، وقدمت الفرقة السريلانكية عددا من المقطوعات الموسيقية التراثية الجميلة باستخدام الطبول والبزق والجينات والكمان، وكانت أول مقطوعة هي «سريلانكا لؤلؤة المحيط الهندي»، ثم توالت فقرات الحفل ومنها «الطاوس» التي ابهر الحضور بألوان الأزياء والأداء الاستعراضي الجميل للفرقة، وتلاها تقديم لوحة «دوتوغامونو، أناقة ذو الناب العاجي، باثيني وثيلم، فيز، رومانسية في الحقول والمحيطات، سالوباليا، بيابول، كانودو كانباديلام، قرتينا، الطبول، الأسد، نحن السريلانكيون»، وعدد من الفقرات الأخرى.