ارسل ممثلو الفرق المسرحية الأهلية بيانا لوسائل الاعلام يناشدون فيه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله في الاسراع لإنهاء قرار وزير الاعلام السابق الشيخ سلمان الحمود بوقف قيادات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب م.علي اليوحة ود.بدر الدويش ومحمد العسعوسي لمدة 3 أشهر، وذلك لما له من أثر في مسيرة الحركة المسرحية في البلاد.

وجاء في البيان: أن القطاع المسرحي المتمثل في الفرق الأهلية وشريحة كبيرة من فناني المسرح بكل أطيافهم، ليؤسفهم ويقلقهم في الوقت نفسه ما حدث لقيادات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وهم السادة: م.علي اليوحة، ود.بدر الدويش، والأخ محمد العسعوسي إثر صدور القرار الوزاري بإيقافهم عن العمل لمدة 3 أشهر، ولأن مثل هذا الإجراء يؤثر على مسيرة الحركة المسرحية خاصة بعد أن بدأت وخلال السنوات الأخيرة من الانتشار عربيا واثبات وجودها وحضورها في الساحة العربية بفضل من الله ثم جهود هذه القيادات الوطنية التي دعمت وخدمت بإخلاص وتفان المسرحيين الكويتيين.

وتابع البيان: تناشد الفرق المسرحية الأهلية «فرقة مسرح الخليج العربي، فرقة المسرح الشعبي، فرقة المسرح الكويتي، فرقة المسرح العربي» سمو رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ووزير الاعلام ألا يطول مثل هذا الإجراء، وأن تعود قيادات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب إلى مواقعها لتكمل عطاءها لرفعة الشأن الفني والثقافي للبلاد بقيادة حضرة صاحب السمو الأمير وولي عهده الأمين، حفظهما الله ورعاهما.