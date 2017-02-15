أصدر وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله قرارا وزاريا يقضي بإلغاء قرار ايقاف الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب م.علي اليوحة والأمين العام المساعد لقطاع الثقافة محمد العسعوسي والأمين العام المساعد لقطاع الفنون بدر الدويش.

وكان وزير الإعلام السابق الشيخ سلمان الحمود، قد اصدر قرارا تضمن إيقاف ثلاثة قياديين عن العمل للمصلحة العامة لمدة ثلاثة أشهر في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وهم علي اليوحة الأمين العام، ومحمد العسعوسي الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة، وبدر فيصل الدويش الأمين العام المساعد لقطاع الفنون.

وأصدر الحمود قرارا لاحقا بإحالة الثلاثة إلى التحقيق بمجلس الخدمة المدنية بناء على مذكرة المستشار القانوني.

وجاء في قرار العبدالله «الغاء القرارات الوزارية 4، 6، 7 لسنة 2017 المشار إليها» والاكتفاء بالتحقيق.