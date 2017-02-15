أحمد الفضلي

أعربت المذيعة ومصممة الأزياء هيا الحوطي عن بالغ سعادتها ورضاها عن تجاربها الماضية في المجال الإعلامي على مستوى قناة فنون الفضائية من خلال تقديم برنامج «زوارة فنون» وتلفزيون الكويت الذي شهد مشاركتها في تقديم اكثر من برنامج.

وأفادت الحوطي، خلال حديثها لـ «الأنباء»، بانها خاضت تجارب تعتبرها ناجحة في «فنون» وتلفزيون الكويت، حيث قدمت في تلفزيون بلدها برنامج «شاي الضحى» خلال دورته الماضية قبل التحول مؤخرا الى تقديم برنامج «هيا ترانت» والذي تستضيف فيه نجوم الوسط الفني ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة الى ان البرنامج، الذي يبث مسجلا عبر تلفزيون الكويت، يحصد ردود أفعال إيجابية جيدة ومبشرة بالخير لما سيقدم من حلقات قادمة.

وفيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، قالت الحوطي ان لديها العديد من المشاريع الخاصة على مستوى العمل الاعلامي او عملها كمصممة أزياء ومنها مشروع للتحول الى العمل الاذاعي من خلال تقديم برنامج عبر اثير إذاعة الكويت يتم الإعداد له حاليا.

وعن إمكانية التحول الى خوض تجربة التمثيل، ذكرت انها لم تفكر في خوض تجربة التمثيل بعد رفض أسرتها، وقالت: تلقيت العديد من العروض لخوض هذه التجربة، منها عروض قبل ما يقارب الـ 14 عاما لكن رفض أسرتي منعني.

وحول توقفها عن عملها كمصممة أزياء والتفرغ للعمل الاعلامي، قالت هيا الحوطي انها لاتزال مستمرة في العمل كمصممة نظرا لعشقها لهذا المجال الذي لا تراه بعيدا عن عملها حاليا، خصوصا ان أغلب ضيوفها في البرامج التي قدمتها كانوا من الاشخاص المعنيين بعالم الموضة.