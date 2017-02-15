عبدالحميد الخطيب

«إحنا من الكويت.. إهداء بسيط بمناسبة الأعياد الوطنية التي تعيشها الديرة هذه الفترة، ومن خلالها نشارك في احتفالات فبراير العزيزة على قلوبنا»، بهذه الكلمات عبر «الصوت الجريح» الفنان الكبير عبدالكريم عبدالقادر عن سعادته بالانتهاء من تسجيل الأغنية الوطنية «إحنا من الكويت» من كلمات الشاعر ساهر وألحان عبدالله القعود وتوزيع عمار البني.

وقال بوخالد في تصريح لـ «الأنباء»: الأغنية إنجاز لمحافظة حولي لمشاركة الكويتيين في فترة الأعياد، وقد انتهيت من تسجيلها، وسيتم تقديمها في حفل المحافظة ومن ثم بثها على المحطات الإذاعية والتلفزيونية، مشيرا الى ان كلمات الأغنية جميلة وفيها معان وطنية مهمة، كما ان لحنها وتوزيعها متميزان.

جدير بالذكر ان احتفالات محافظة حولي بمناسبة الاعياد الوطنية تتضمن العديد من الفعاليات التي تهدف إلى غرس روح الولاء والانتماء للوطن، وستقدم أغنية «احنا من الكويت» لأول مرة في حفل ضخم يقام مساء اليوم تحت رعاية محافظ حولي الفريق أول م الشيخ أحمد النواف.