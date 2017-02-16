في سابقة هي الأولى بتاريخ الفنانة ليلى علوي، ذكرت تقارير صحافية أن إدارة المركز الكاثوليكي المصري للسينما قررت استبعاد آخر أفلامها «الماء والخضرة والوجه الحسن»، من المنافسة والعرض بالدورة الجديدة لمهرجانه السينمائي السنوي، بسبب المشاهد الجريئة الطاغية على أحداثه، والتي لا تتناسب مع معايير المهرجان الأخلاقية والإنسانية!

وتم إعلان القرار عبر مدير المركز الأب بطرس دانيال، الذي أبدى تقديره للمستوى الفني لفيلم «الماء والخضرة والوجه الحسن»، واحترامه لصناعه وأبطاله، ولكنه أكد أن القرار النهائي لإدارة المهرجان كان رفض مشاركة الفيلم في الدورة الجديدة للمهرجان الكاثوليكي للسينما، والذي يقام في الفترة من 24 الجاري إلى 3 مارس المقبل، بسبب المشاهد الجريئة التي لا تتناسب مع معايير المهرجان، مؤكدا أن الأفلام المشاركة بهذه الدورة تم اختيارها وفقا للمعايير الأخلاقية والإنسانية الخاصة بالمركز، وتضم خمسة أفلام تم اختيارها من بين 42 فيلما عرضت تجاريا خلال عام 2016.

وأضاف أن المهرجان هذا العام يقيم احتفالية خاصة للنجوم الراحلين الذين أثروا السينما بأعمالهم الفريدة، وعلى رأسهم النجم محمود عبدالعزيز والنجمة كريمة مختار والمخرجان محمد خان ومحمد كامل القليوبي، كما ستقام ندوة بحضور أصدقائهم في الوسط الفني تكريما لهم، وأوضح أن حفل الافتتاح يتضمن عرض فيلم تسجيلي عن المكرمين وفيلم آخر عن الدورات السابقة من المهرجان والتي ضمت ألمع النجوم.