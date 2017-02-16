أميرة عزام

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تواصل الإعلامية اللبنانية ريما كركي مشوارها في العطاء الإنساني والاجتماعي عبر برنامجها «للنشر» بدعم قيم الوحدة الوطنية والرقي في العدالة الاجتماعية، مضيفة في موسمها الأخير عدة فقرات اجتماعية مثل «تميز للنشر» وهي فقرة تسلط الضوء على إيجابيات ونجاحات في مختلف جوانب الحياة، إضافة لاستمرار عرض الحالات ذات القضايا التي تشغل الرأي العام لمناقشتها بين عدة أطراف مختلفة.

من جهة اخرى، حققت كركي إنجازا ملموسا في طرحها باتصال الوزراء مباشرة خلال الموسم الأخير لمعالجة أو تبني بعض القضايا، فقد اتصل وزير التربية اللبناني الاسبق الياس أبوصعب لتبني قضية أحد الأطفال المعنّفين، كما بادر وزير الثقافة الحالي في لبنان غطاس خوري مؤخرا بتبني طفلين توأمين يملكان موهبة فنية فريدة في الغناء الطربي والجبلي، اضافة لتسليطها الضوء على مواهب وقدرات ذوي الاحتياجات الخاصة وإيجابيات المسنين.

يذكر أن ريما كركي تم تكريمها من قبل نادي الصحافة والإعلام و«الأنباء» كأفضل الإعلاميين العرب 2016 في المجالين الإنساني والاجتماعي في بداية سبتمبر الماضي خلال الذكرى الثانية لتكريم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد «أميرا للإنسانية»، كما تلقت كركي التهاني من عدد من زملائها الإعلاميين داخل لبنان وخارجه بحلول عيد ميلادها، وبهذه المناسبة يتقدم فريق «فنون الأنباء» بأجمل التهاني وأطيب الأمنيات لها.