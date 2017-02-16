الشوا: العرض يجمع بين التاريخ والأسطورة المستلهمة من حضارة الكويت

خلود أبوالمجد

عقد صباح أمس في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي المؤتمر الصحافي للإعلان عن العرض المسرحي «إيكارا» للمنتجة والكاتبة هدى الشوا بحضور بطلي العرض الفنان والمخرج عبدالعزيز الحداد والممثلة ديانا صفير، حيث أعلن أنها أول عمل مسرحي ناطق باللغة العربية من إنتاج مؤسسة «طاقة» يقدم على خشبة مسرح دار الأوبرا الكويتية.

وبدأت المنتجة والكاتبة هدى الشوا المؤتمر، قائلة: «إيكارا» عرض يسلط الضوء على جزيرة «فيلكا» وأبرز معالمها التراثية، فهو يجمع بين التاريخ والأسطورة المستلهمة من حضارة الكويت، حين كانت فيلكا مركزا لتلاقي الشعوب، فالقصة تحكي عن حملة بحرية وما يحدث فيها، حيث نستحضر الحقبة الهيلينستية في أوائل القرن الثالث قبل الميلاد، وفقا للمؤرخين الكلاسيكيين مثل «سترابون وأريان» فإن الإسكندر الأكبر أطلق اسم «إيكاروس» على جزيرة فيلكا تيمنا بالجزيرة الواقعة على بحر إيجة، والاسم في الأساطير الإغريقية هو لابن الحرفي ديدالوس الذي تجرأ على الفرار من الأسر مستخدما أجنحة من الشمع والريش ولكنه طار عاليا فذاب شمع جناحيه من حرارة الشمس وسقط ليغرق في البحر.

وأضافت: يتكئ العرض على إرث تراثي غني من آثار الكويت كالمواقع الأثرية والمعابد القديمة والقطع الأثرية من متحف الكويت الوطني الحجرية والجرار الفخارية والأختام الدلمونية، وخاصة حجر ايكاروس الذي يحمل نقشا باللغة اليونانية موجها لسكان الجزيرة، مكملة: استغرق التحضير لهذا العمل المسرحي ما يقارب الثلاث سنوات، فكانت المشكلة التي تواجهنا دائما هي توافر المكان المناسب لإقامة البروفات عليه، خاصة مع هذا العدد الكبير من العاملين في العرض، وهو الأمر الذي ساهم في تعطله، فمن الصعب السيطرة على كل هذا الفريق الكبير من ممثلين ومخرجين وفنيين، نظرا لاختلاف جنسياتهم أيضا والتزاماتهم الفنية طوال العام، لكن في النهاية تمكنا من التغلب على كل العقبات بمجرد توافر المكان.

من جهتها أكدت بطلة العرض ديانا صفير أنها سعيدة جدا بمشاركتها في هذا العمل، حتى انها توحدت مع الشخصية التي ستقدمها وهي «النورس» الذي يرمز للمرأة التي تخوض صراعا بين الحب والواجب في حب الوطن والأرض التي تربت عليها، وقالت: يتطور دور المرأة من عام لعام وتأخذ مكانتها في المجتمع، من واقع حياتنا اليومية التي نعيشها.

وحول كونها فنانة لبنانية تقدم عرضا في الكويت، قالت: الفن ليس له هوية، وهذا هو الأساس الذي أستند اليه، فقدمت عددا من العروض المسرحية في فرنسا وفي لبنان، وها أنا أمثل في الكويت باللغة العربية، التي تستحق منا أن نحييها، ونفتخر بها، لما لها من وقع على جمهور الحضور، وهذا ما لمسته عند تقديم أحد العروض في اسكتلندا، فعلى الرغم من كوننا الفريق الوحيد الذي ينطق العربية إلا أن العرض نال استحسان الجميع.

بدوره عبر الفنان عبدالعزيز الحداد عن سعادته بالاشتراك في هذا العمل الفني الضخم، وقال: «إيكارا» بها طاقات فنية كبيرة ومتنوعة تحمل خبرات في كل المجالات، فكما يقول مخرج العرض يوسف الحشاش: كل شخص من العاملين في العرض يحمل طنا من الجوائز، وفكرة العمل في نص مثل هذا جاءت لإعجابي بتقديم شيء وطني بالدرجة الاولى دون رفع شعارات وغناء، بل حالة وطنية حقيقية.

جدير بالذكر ان «إيكارا» من إخراج أليسون شان برايس ويوسف الحشاش، وبطولة عبدالعزيز الحداد وديانا صفير وعلي ناصر وموسى بهمن، ووضع تصميم الاستعراضات كازيمير كولسنيك، أما الموسيقى فمن تأليف فرج سليمان والديكور والإضاءة للمهندسين محمد الرباح وفيصل العبيد، وتبدأ العروض 19 الجاري وتستمر لمدة أربعة أيام.