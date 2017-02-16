دلال العياف

دارت هذه الأيام كاميرا المخرج سائد الهواري في دبي لتصوير أحدث الأعمال الدرامية الخليجية بعنوان «آخر المطاف» قصة وسيناريو وحوار محمد النشمي وإنتاج صباح بكتشرز.

تدور أحداث مسلسل «آخر المطاف» حول ام وأسرتها.. الام في اواخر الاربعينيات من عمرها، يعمل زوجها في التجارة.. وقد عرض على زوج اخته ان يشاركه في مشروع تجاري مهم.. ثم يتحايل على زوج اخته وينهب كل امواله.. فيخسر زوج الأخت كل ما يملك.. يمرض الأب ويقع في سرير موته، وهنا تبدأ مخاوفه من ان تتزوج زوجته بعد وفاته ويستغل زوجها إرث ابنائه.. لذلك يقوم بتسجيل كل ما يملك باسم ابنائه من ضمن ذلك المنزل الكبير.. ويعزل زوجته عن كل شيء.. يناقش ايضا سلبية الثقة العمياء بالأشخاص وما قد تؤول اليه هذه الثقة، ويناقش هوس بعض الناس باستعراض حياتهم الخاصة في وسائل التواصل الاجتماعي وما له من تأثير سلبي على حياتهم.

بعد وفاته تدور حرب بين الزوجة وحماتها (شيخة).. حيث تتهمها حماتها بأنها السبب فيما فعله اخوها بزوجها.. رغم ان الزوجة (ليلى) لا ذنب لها في هذا كله، ما يعرضها للظلم الشديد.. وعندها تشتعل الحرب العائلية على الارث.

المخرج سائد الهواري قال عن عمله الجديد: في مسلسل «آخر المطاف» تذهب الدراما الخليجية الى منطقة جديدة من الأحداث والمضامين وايضا مواقع التصوير التي تمثل لاعبا اساسيا في أحداث العمل الجديد، هذا طبعا بالاضافة الى فريق العمل الرائع الذي يضم اجيال الحرفة الفنية ومحاولة تقديم اكتشافات جديدة على صعيد إعادة تقديم عدد من النجوم في هذا العمل الذي أتوقع له الكثير نظرا لطبيعة الصراع بين الشخصيات وتزاحم الأحداث خصوصا بعد وفاة الاب.. ليترك لليلى مسؤولية تربية اربعة ابناء (عماد، طيبة، عمر وعثمان) لتفني شبابها في تربيتهم وايصالهم الى اعلى المناصب.. وتنجح في ذلك.. وتكرمها الدولة كونها الام المثالية وتصبح سيدة من سيدات المجتمع المثاليات...وعندها سنكون امام صراع من نوع آخر.

ويقول مشاري البلام عن دوره:

اولا: أنا سعيد بروح الاسرة وروح الفريق وايضا موقع التصوير الذي يعبر عن ضخامة الإنتاج، هذا بالاضافة الى أحداث العمل المتسارعة، وأعترف شخصيا بأننى أنتظر عرض العمل بأسرع وقت لمتابعة أبعاده وآثارة على جمهور الدراما الخليجية بشكل عام، حيث تدور في ذلك المنزل حرب باردة تدور بين الكناين ضد ام ازواجهم (ليلى) وتتصدى ليلى لمحاولاتهم اليائسة لإبعادها عن ابنائها، وتصارع ليلى كل الظروف التي تتعرض لها كي تحافظ على حب ابنائها لها وتحافظ على وجودهم حولها في المنزل.

اما الفنان عبدالله الطراروه: تجربة بعد أخرى تؤكد الدراما الخليجية علو كعبها وتطورها المستمر، حيث تكمل الدراما الخليجية وتثري بعضها البعض سواء صور العمل في الكويت أو دبي أو غيرها من مدننا الخليجية.

ويبقي ان نشير الى ان العمل يناقش قضية عقوق «بعض» الأبناء وصراعهم لنيل ملذات الحياة، متناسين فضل رضا الوالدين عليهم.. وكذلك يستعرض العمل نماذج ايجابية لابناء لم ينسوا فضل اهاليهم عليهم وتأثير ذلك على حياتهم بشكل ايجابي.