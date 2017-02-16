وافقت إدارة الرقابة على المصنفات الفنية في مصر، على عرض أحدث أفلام النجمة نيللي كريم «بشتري راجل» ضمن موسم أفلام «يوم الحب»، ولكنها وضعت شرطا واحدا لعرضه كاملا من دون حذف أي مشهد منه، وهو تصنيفه عمريا لـ «الكبار فقط»، بسبب تكرار كلمة «single mother» التي أثارت أزمة كبرى في مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا.





وذكرت تقارير صحافية ان تقرير الرقابة أشاد بالمستوى الفني للفيلم، وأكد أن حذف المشاهد قد يضر بسياقه العام، ولهذا تقرر عرضه كاملا لجمهور السينما أكبر من 16 عاما، خوفا من تأثر الفتيـــات بفكرة الإنجاب من دون زواج، المعروفة مؤخرا بـ «single mother».

والفيلم من بطولة نيللي كريم، محمد ممدوح، إخراج محمد علي، وتدور أحداثه حول شخصية فتاة تدعى «شمس» في منتصف الثلاثينيات من عمرها، تكتشف أن فرصتها في إنجاب أطفال باتت قليلة، ولكونها معقدة من العلاقات العاطفيةمع الرجال، تفكر في طريقة للإنجاب من دون زواج، وتقوم بعمل إعلان للبحث عن زوج «صوري» فقط، لتنجب طفلها عن طريق الحقن المجهري، غير أن علاقتها بوالد جنينها تطورت الى قصة حب.