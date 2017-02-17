بشار جاسم

أضافت الحركة المسرحية الكويتية إنجازا جديدا في مسيرتها الطويلة، وذلك بتحقيق فرقة المسرح الشعبي، التي مثلت الكويت في مهرجان الشارقة الخليجي بدورته الثانية، 4 جوائز وسط منافسة قوية من المسرح السعودي والإماراتي، حيث فازت بجائزة أفضل إخراج مسرحي للفنان خالد أمين وأفضل إضاءة أيمن عبدالسلام وأفضل موسيقى وليد سراب وافضل ممثلة دور ثان روان مهدي.

وبهذه المناسبة، أهدت مجلس إدارة فرقة المسرح الشعبي هذا الإنجاز لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وللشعب الكويتي.

وتقدمت فرقة المسرح الشعبي بجزيل الشكر والعرفان للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ممثلة في الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب م.علي اليوحة والأمين العام المساعد لقطاع الفنون د.بدر الدويش على دعمهما اللامحدود للحركة المسرحية الكويتية وللفرق المسرحية الأهلية.