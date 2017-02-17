نسرين ناصر: عدد الكورال وصل إلى 40 مغنياً ونطمح إلى 100 منتسب

خلود أبوالمجد

أقامت أكاديمية لوياك للفنون الأدائية «لابا» بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أمسية موسيقية بمناسبة الأعياد الوطنية أحياها «كورال التراث العربي» بقيادة مشتركة للمايسترو نسرين ناصر ويوسف بارا وسط حضور جماهيري كبير على مسرح عبدالحسين عبدالرضا.

قدم الكورال مجموعة مميزة من الأغاني الوطنية والموشحات الأندلسية التي أطربت الجمهور وتفاعل معها، وقد سادت أجواء من البهجة والمتعة من بداية الحفل وحتى ختامه، وقد بدأ الحفل بالنشيد الوطني، حيث حرص الحاضرون على الوقوف ورفع الأعلام وترديد «وطني الكويت سلمت للمجد وعلى جبينك طالع السعد» من كلمات الشاعر الكويتي أحمد العدواني، ثم شدا الكورال بموشحات من التراث الحلبي، ومنها «أبدا تحن إليكم الأرواح، لما بدا يتثنى، و«عالية رايات الوطن»، وهي أغنية وطنية كويتية، ثم قدم «حامل الهوى تعب»، شعر عباسي للشاعر أبو نواس، غناء فيروز، والحقها الكورال بموشح «باسم عن لآل» غناء صباح فخري.

وانضم الى الكورال طالبات الأكاديمية الأميركية للبنات بموشح أندلسي «جادك الغيث»، ثم نشيد «وطني الكويت» للزميل والشاعر حافظ الشمري والذي قدمه الكورال لأول مرة في هذه الأمسية بأساليب التوزيع الهارموني و«تقابل الألحان»، ليقدم بعد ذلك الموشح الأندلسي «يا من حوى»، وتلاها بأغنية «دارنا يا دار» وهي من أجمل الأغاني الوطنية التي اشتهرت بصوت شادي الخليج وألحان رياض السنباطي، وختم بأغنية «كلما زادت المحن» التي تفاعل معها.

من جانبها، قالت مديرة قسم الموسيقي بأكاديمية «لابا» نسرين ناصر: «كورال التراث العربي»، الذي بدأ في اكتوبر 2016، يتزايد أعداد منتسبيه بصفة مستمرة، حيث وصل إلى 40 مغنيا، بالإضافة الى العازفين ونطمح في أن يصل الى 100 منتسب خلال الفترة المقبلة.



وأضافت: باب التقديم مفتوح من عمر 8 سنوات وما فوق، مبينة ان كل مجموعة عمرية لها صف تدريبي خاص، مشيرا الى ان عددا كبيرا من مدارس الكويت تتسابق للانضمام الى هذا الفريق ليتم تدريب طلبتها الراغبين في الغناء باللغة العربية الفصحى.