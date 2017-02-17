وقع الممثل السوري عباس النوري عقد مشاركته في مسلسل «ترجمان الأشواق»، تأليف بشار عباس، وإخراج محمد عبدالعزيز، وإنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني.

ويؤدي في العمل الاجتماعي المعاصر شخصية «نجيب»، وهو سجين سياسي هاجر خارج سورية 20 عاما، ليعود إليها في ظل الحرب ويبدأ رحلة البحث عن ابنته المخطوفة ويستعيد خلالها صداقاته القديمة.

ويضم العمل أيضا كلا من غسان مسعود، وفايز قزق، وثناء دبسي، وميسون أبوأسعد، وعلي صطوف.

ويعد هذا العمل الثاني لعباس النوري هذا الموسم، بعد الجزء التاسع من «باب الحارة» الذي يستمر فيه بتأدية شخصية «أبو عصام».